HOME CELEBRITY MUSIK

Fajar Sadboy Jadi Adik Amanda Manopo dalam Serial Pay Later

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:47 WIB
Fajar Sadboy Jadi Adik Amanda Manopo dalam Serial <i>Pay Later</i>
Fajar Sadboy jadi adik Amanda Manopo dalam Pay Later. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Fajar Sadboy debut di dunia akting lewat original series Vision+, Pay Later. Proyek tersebut, diakuinya, menjadi momen dirinya belajar akting dari para aktor senior. 

"Ya karena di Pay Later, aku akting bareng senior-senior, seperti kak Amanda Manopo. Jadi sambil belajar lah," ujarnya saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 2 November 2023. 

Dalam serial Pay Later, Fajar Sadboy berperan seperti Umar, adik karakter Tika yang diperankan Amanda Manopo. Karakter tersebut digambarkan sebagai anak bandel. 

"Jadi si Umar ini ceritanya enggak pernah betah di rumah, sekolah pun selalu bolos. Anaknya bandel banget. Gimana serunya, nanti silakan ditunggu seriesnya," katanya menambahkan. 

Fajar Sadboy jadi adik Amanda Manopo dalam Pay Later. (Foto: MNC Portal Indonesia)

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
