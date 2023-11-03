Genap 34 Tahun, MNC Group Gelar Kegiatan untuk Seluruh Unit Bisnis dengan Tema Bangkit Bersama

JAKARTA - Pada 2 November 2023, MNC Group atau PT MNC Asia Holding Tbk (IDX: BHIT) genap berusia 34 tahun. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diperoleh, MNC Group mengadakan rangkaian kegiatan yang diikuti oleh para karyawan dari seluruh unit bisnis.

Upaya ini diyakini akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar karyawan, yang berujung pada keberhasilan bersama.

“HUT MNC Group ke-34 mengangkat tema “Bangkit Bersama” untuk membangkitkan semangat juang MNC Group sebagai satu kesatuan yang solid. Bekerja dengan disiplin, jujur, efektif, dan adaptif demi kemajuan bersama, menuju visi yang sama," ujar Ketua Panitia HUT MNC Group ke-34, Valencia Tanoesoedibjo.

"Terima kasih para stakeholders, kolega, mitra, juga seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya selama ini pada MNC Group. Kami berkomitmen untuk menorehkan lebih banyak prestasi dengan menghadirkan karya-karya berkualitas, inovatif, dan tentunya membawa manfaat bagi kemajuan Indonesia," sambungnya.