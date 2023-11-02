Dibagi dalam 10 Kelompok, Ratusan Karyawan MNC Group Ramaikan Grand Final MNC Amazing Race

JAKARTA - Ratusan karyawan MNC Group ikut meramaikan grand final MNC Amazing Race. Berlangsung di kawasan Parkir Mural MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, grand final MNC Amazing Race digelar hari ini, Kamis, (2/11/2023).

Para peserta terlihat mengenakan atasan serba putih dilengkapi dengan berbagai atribut unik dan menarik. Hal itu tentu membuat penampilan masing-masing peserta terlihat nyentrik.

Ratusan karyawan MNC Group ini dibagi ke dalam 10 kelompok berbeda, yang masing-masing terdiri dari 50 orang.

Suasana grand final kian meriah ketika acara dibuka dengan menampilkan yel-yel tiap kelompok mereka. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah penampilan yel-yel dari kelompok ‘Passion’.

Terdiri dari peserta pria dan wanita, kelompok Passion menunjukkan kebolehan dan kreativitas mereka dalam menampilkan yel-yel dengan bait yang unik.