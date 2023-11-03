Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Ungkap Kronologi Pertemuan Ko Apex dan Dinar Candy

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:37 WIB
Istri Ungkap Kronologi Pertemuan Ko Apex dan Dinar Candy
Istri bongkar kronologi pertemuan Ko Apex dan Dinar Candy (Foto: IG Dinar Candy)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Soraya sekaligus istri Ko Apex mengungkapkan, kronologi pertemuan Dinar Candy dan suaminya. Terkuak melalui sebuah postingan di media sosial. Dari sini menguatkan dirinya, kalau suaminya itu benar-benar menduakan dirinya dengan wanita lain.

"Awal mulanya mereka publikasinya di TikTok, (Ko Apex) suka sawer-sawer, sampai akhirnya tukar nomor hp. Aku lihat malam-malam sih DC telpon suami aku cuma saat itu tidak ada bukti," ungkap Ayu Soraya saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (3/11/2023).

Istri Ungkap Kronologi Pertemuan Ko Apex dan Dinar Candy

Puncaknya, kejadian ini benar-benar ketahuan pada bulan Agustus 2023 lalu. Ayu Soraya mengklaim kalau Dinar Candy sempat merepost moment bersama suaminya saat berada di luar kota.

"Bikin mereka ketahuan itu di bulan Agustus, saat itu aku ke Thailand satu bulan, suamiku berangkat terus keluar kota dan saat itu sih DC ngepost suami aku duluan di instagram," jelasnya.

Perempuan asal Kota Jambi ini mengatakan, kalau ia mulai curiga dengan tindakan aneh dari suaminya. Namun di satu sisi, dirinya masih ragu karena belum memiliki bukti yang kuat.

Tak berselang lama, dugaannya itu benar adanya ketika foto suaminya berjalan bersama Dinar Candy kembali beredar. Sontak membuatnya sakit hati, karena pada saat itu dirinya masih merupakan istri sah dari Ko Apex.

"Curiga sudah lama dari bulan enam (Juni), cuma nggak ada bukti. Dan sedihlah, karena beliau kan statusnya masih suami saya," ucap Ayu.

Melihat satu persatu masalah dugaan perselingkuhan dengan Dinar Candy mulai terkuak. Puncaknya sejak 21 September lalu, Ayu Soraya memutuskan untuk tak seatap lagi bersama Ko Apex.

"Nggak sudah sejak 21 September sudah nggak satu rumah, karena suami sudah mengaku sudah nikah sirih (dengan Dinar Candy)," tutur Ayu Soraya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement