Istri Ungkap Kronologi Pertemuan Ko Apex dan Dinar Candy

JAKARTA - Ayu Soraya sekaligus istri Ko Apex mengungkapkan, kronologi pertemuan Dinar Candy dan suaminya. Terkuak melalui sebuah postingan di media sosial. Dari sini menguatkan dirinya, kalau suaminya itu benar-benar menduakan dirinya dengan wanita lain.

"Awal mulanya mereka publikasinya di TikTok, (Ko Apex) suka sawer-sawer, sampai akhirnya tukar nomor hp. Aku lihat malam-malam sih DC telpon suami aku cuma saat itu tidak ada bukti," ungkap Ayu Soraya saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (3/11/2023).

BACA JUGA: Ko Apex Isyaratkan Hubungannya dengan Dinar Candy Sudah Halal

Puncaknya, kejadian ini benar-benar ketahuan pada bulan Agustus 2023 lalu. Ayu Soraya mengklaim kalau Dinar Candy sempat merepost moment bersama suaminya saat berada di luar kota.

"Bikin mereka ketahuan itu di bulan Agustus, saat itu aku ke Thailand satu bulan, suamiku berangkat terus keluar kota dan saat itu sih DC ngepost suami aku duluan di instagram," jelasnya.

Perempuan asal Kota Jambi ini mengatakan, kalau ia mulai curiga dengan tindakan aneh dari suaminya. Namun di satu sisi, dirinya masih ragu karena belum memiliki bukti yang kuat.

Tak berselang lama, dugaannya itu benar adanya ketika foto suaminya berjalan bersama Dinar Candy kembali beredar. Sontak membuatnya sakit hati, karena pada saat itu dirinya masih merupakan istri sah dari Ko Apex.

"Curiga sudah lama dari bulan enam (Juni), cuma nggak ada bukti. Dan sedihlah, karena beliau kan statusnya masih suami saya," ucap Ayu.

Melihat satu persatu masalah dugaan perselingkuhan dengan Dinar Candy mulai terkuak. Puncaknya sejak 21 September lalu, Ayu Soraya memutuskan untuk tak seatap lagi bersama Ko Apex.

"Nggak sudah sejak 21 September sudah nggak satu rumah, karena suami sudah mengaku sudah nikah sirih (dengan Dinar Candy)," tutur Ayu Soraya.