HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wajah Dinar Candy Mejeng di Feeds Instagram Ko Apex, Netizen Geram

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:50 WIB
Wajah Dinar Candy Mejeng di Feeds Instagram Ko Apex, Netizen Geram
Wajah Dinar Candy muncul di Instagram Ko Apex (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy kembali menjadi sorotan lantaran kebersamaannya dengan Ko Apex. Meski membantah bahwa dirinya adalah seorang perusak rumah tangga orang, perempuan 30 tahun ini tak membantah apabila ia memang memiliki hubungan dekat dengan Ko Apex.

Kedekatan keduanya bahkan sempat diabadikan oleh Ko Apex dalam akun Instagram pribadinya. Pasalnya dalam unggahannya, Dinar terlihat tengah berjalan dengan seorang pria yang diduga adalah rekannya dan juga Ko Apex.

Mengikuti unggahannya, suami dari Ayu Soraya itu tampak menuliskan keterangan nyeleneh.

"INI KAYAKNYA MENANTU DAN PP MERTUA UDH MULAI AKOR " tulis Ko Apex pada keterangan foto.

Unggahan foto Dinar Candy bersama rekan Ko Apex sontak membuat netizen ramai. Bahkan banyak yang memberi peringatan pada Dinar untuk berhati-hati dengan Ko Apex lantaran khawatir ia akan dimanfaatkan.

Dinar Candy

"Hati2 dinar..km dimanfaatiin..rugi di km..buktinya dr awal aja dia udah bohongin km..trs masih percaya sama org kayak begitu??? karir km rusak gara2 dia..istrinya aja yg merintis dr nol dia duain..inget klo udah habit ngga akan bisa berubah..dia cmn pengen tenar..merasa menang dptin Dj terkenal," tulis syah***.

Halaman:
1 2
