Penggemar BTS di Palestina Jadi Korban Serangan Bengis Israel

JAKARTA - Serangan Israel kepada warga Palestina terus terjadi hingga saat ini, Jumat (3/11/2023). Serangan ini terus memakan korban setiap harinya. Salah satunya yakni seseorang yang merupakan penggemar BTS, ARMY.

Mengutip dari cuitan akun X @taeguide, terlihat reruntuhan bangunan sebuah rumah akibat serangan dari Israel. Di antara puing-puing tersebut, ternyata ada seorang anak tertimbun dan nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan lagi.

Bersamaan dengan itu, di sana ada pula foto-foto dari boy group Korea Selatan BTS yang tersebar di antara reruntuhan bangunan. Banyak dari gambar tersebut merupakan foto Taehyung BTS. Ada dalam bentuk poster, photocard, dan lain sebagainya.

“Zionists bombed this house in Palestine and the little child was a Taehyung biased army and all their posters, school books, their merch everything survived, except the little kid. (Zionis meledakkan rumah ini di Palestina dan anak kecil tersebut adalah seorang penggemar Taehyung dari army, dan semua poster, buku sekolah, barang dagangan mereka selamat, kecuali anak kecil itu.),” tulis @taeguide.

Tidak hanya itu, dirinya pun menuliskan pesan pilu dalam cuitan X tersebut. Anak kecil yang tadinya memiliki mimpi dan masa depan kini semuanya telah sirna karena kehidupannya telah berakhir akibat serangan dari Israel.

“The little kid had dreams, had hobbies, had interests, had a future and now it’s all gone. (Anak kecil itu memiliki mimpi, memiliki hobi, memiliki minat, memiliki masa depan dan sekarang semuanya hilang),” tulis @taeguide.