Tampil di Crazy Horse Show Paris, Lisa BLACKPINK Diblokir Media Sosial China

JAKARTA - Penampilan Lisa BLACKPINK di Crazy Horse Show Paris berbuntut panjang untuk kariernya. Bukan tanpa sebab, pasalnya Lisa sudah lima kali tampil dalam Crazy Horse yang dikenal sebagai acara kabaret bersifat cabul.

Melansir dari laman BBC, Crazy Horse sendiri merupakan acara yang memamerkan tubuh wanita telanjang yang mengarah ke diskusi seksualitas. Hal itu tentunya sangat tidak selaras dengan budaya Asia.

Akibat penampilannya itu, akun Weibo (media sosia China) Lisa BLACKPINK pun diblokir sejak Rabu, 1 November 2023.

"Akun ini tidak dapat dilihat lagi karena laporan pelanggaran hukum, peraturan, dan perjanjian komunitas Weibo," demikian isi pesan tersebut.