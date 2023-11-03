Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tampil di Crazy Horse Show Paris, Lisa BLACKPINK Diblokir Media Sosial China

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:30 WIB
Tampil di <i>Crazy Horse Show Paris</i>, Lisa BLACKPINK Diblokir Media Sosial China
Lisa BLACKPINK diblokir media sosial China (Foto: Instagram/lalalalisa_m)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Lisa BLACKPINK di Crazy Horse Show Paris berbuntut panjang untuk kariernya. Bukan tanpa sebab, pasalnya Lisa sudah lima kali tampil dalam Crazy Horse yang dikenal sebagai acara kabaret bersifat cabul.

Melansir dari laman BBC, Crazy Horse sendiri merupakan acara yang memamerkan tubuh wanita telanjang yang mengarah ke diskusi seksualitas. Hal itu tentunya sangat tidak selaras dengan budaya Asia.

Akibat penampilannya itu, akun Weibo (media sosia China) Lisa BLACKPINK pun diblokir sejak Rabu, 1 November 2023.

"Akun ini tidak dapat dilihat lagi karena laporan pelanggaran hukum, peraturan, dan perjanjian komunitas Weibo," demikian isi pesan tersebut.

Lisa BLACKPINK

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/206/3177054/lisa_blackpink-4zgu_large.jpg
Lisa BLACKPINK Gabung Spin-Off Extraction, Adu Akting dengan Ma Dong Seok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173374/lisa_blackpink-GqVh_large.jpg
Seriusi Dunia Akting, LISA Gabung Agensi Matt Damon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/206/3151324/lisa_blackpink-bLRY_large.jpg
Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130277/lisa_blackpink-57V8_large.jpg
Lisa BLACKPINK Tampil Enerjik di Coachella 2025, BLINK Terpukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3119058/lisa_blackpink-2qd0_large.jpg
Lisa BLACKPINK Dituding Lip Sync di Oscar 2025, BLINK Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/205/3117192/lisa_blackpink-yJ4g_large.jpg
Lisa BLACKPINK Bakal Tampil di Oscar 2025, Duet Bareng Doja Cat dan RAYE
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement