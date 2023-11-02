Sinopsis Film The Hunters Prayer, Sam Worthington dan Misi Balas Dendam

JAKARTA - Sinopsis film The Hunter’s Prayer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Hunter's Prayer adalah sebuah film aksi kejahatan tahun 2017 yang disutradarai oleh Jonathan Mostow, berdasarkan novel tahun 2004 berjudul For the Dogs karya Kevin Wignall.

Film ini dibintangi oleh Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, dan Amy Landecker.

Film The Hunter’s Prayer mendapat ulasan buruk dari para kritikus. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 33% berdasarkan 21 ulasan, dan rating rata-rata 4,9/10.

Sinopsis The Hunter’s Prayer

Lucas (Sam Worthington), seorang mantan prajurit pecandu narkoba, berada di sebuah klub mencari Ella Hatto (Odeya Rush). Ella sedang bersekolah di sekolah asrama di Swiss. Ella melihat Lucas mengawasinya dan mengira dia telah disewa oleh ayahnya untuk melindunginya. Tanpa diketahui oleh Ella, ayahnya bersiap-siap untuk memberi tahu FBI tentang operasi ilegal Richard Addison (Allen Leech) dan juga mencuri USD25 juta darinya.

Ayahnya dan ibu tiri telah dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Para penembak Addison mencoba membunuh Ella di klub malam, tetapi Lucas membunuh salah satu dari mereka dan membantunya melarikan diri. Dia menerima pesan teks yang mengancam akan membunuh keluarganya jika dia tidak membunuh Ella. Dia membawa Ella melintasi perbatasan Prancis.

Lucas menelepon Addison dan dia mengancam akan membunuh istri dan putrinya yang telah berpisah dengannya. Lucas memberitahu Ella bahwa ayahnya telah terbunuh. Di sebuah toko kelontong, mereka diserang oleh penembak Addison dan Lucas tertembak di kaki. Keduanya naik kereta, di mana mereka bertemu dengan Dani (Verónica Echegui), seorang pembunuh bayaran lainnya.

Setelah merawat luka-luka Lucas, Dani memaksa Ella meninggalkan Lucas. Ella turun dari kereta, tetapi Metzger (Martin Compston), seorang pembunuh bayaran yang telah membunuh ayah Ella, mencoba membunuhnya. Lucas melindungi Ella. Dani, yang bersemangat untuk mendapatkan hadiah, mencoba membunuh Lucas, tetapi dia dibunuh olehnya. Lucas dan Ella menuju ke Inggris.

BACA JUGA: