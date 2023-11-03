Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film A Private War, Kisah Nyata Wartawan Perang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:01 WIB
Sinopsis Film A Private War, Kisah Nyata Wartawan Perang
Sinopsis Film A Private War (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film A Private War akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. A Private War adalah film drama perang biografi Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Matthew Heineman, dengan Rosamund Pike sebagai jurnalis Marie Colvin.

Film ini didasarkan pada artikel tahun 2012 berjudul Marie Colvin’s Private War di Vanity Fair oleh Marie Brenner. Naskah film ditulis oleh Arash Amel dan menampilkan Jamie Dornan, Tom Hollander, dan Stanley Tucci.

Sinopsis Film A Private War, Kisah Nyata Wartawan Perang

Di Rotten Tomatoes, film A Private War mendapat peringkat persetujuan 88%, berdasarkan 145 ulasan, dan skor rata-ratanya adalah 7,1/10.

Sinopsis Film A Private War

Marie Colvin adalah seorang jurnalis Amerika untuk The Sunday Times, yang mengunjungi negara-negara paling berbahaya dan mendokumentasikan perang saudara mereka.

Pada tahun 2001, saat sedang melakukan perjalanan dengan Tamil Tigers, Colvin dan krunya disergap oleh Tentara Sri Lanka. Meskipun mencoba untuk menyerah, sebuah peluncur roket menembak ke arahnya, melukainya hingga dia kehilangan mata kirinya. Setelah kejadian itu, Colvin memutuskan untuk memakai penutup mata.

Setelah didiagnosis menderita PTSD, Colvin tetap bertekad mencari cerita-cerita baru, dan berselisih dengan bosnya, Sean Ryan, mengenai konflik-konflik yang ingin dia liput, termasuk di Irak, di mana dia bertemu dengan fotografer perang Paul Conroy, dan Libya. Dia tinggal di London ketika tidak melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dan memulai hubungan dengan Tony Shaw (Stanley Tucci).

Halaman:
1 2
