Sansan Pee Wee Gaskins Sebut Ajang Generasi Anak Band Bagus untuk Industri Musik

JAKARTA - Industri musik kini sedang ketar ketir karena sedikitnya band yang tampil. Maka dari itu, hadir ajang pencarian bakat bernama Generasi Anak Band.

Gitaris band Pee Wee Gaskins, Sansan kemudian terpilih menjadi juri di ajang Generasi Anak Band. Diakui oleh Sansan, ajang tersebut bagus untuk industri musik.

"Ya menurut gue udah enak banget dapet kesempatan dan banyak platform yang bantu," terang Sansan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2023).

Di era saat ini, sulit bagi band untuk tembus ke TV nasional. Maka dari itu, ajang seperti ini menjadi sebuah kebutuhan.

"Emang band agak susah masuk ke industri sih yaa, dulu tuh gak ada privilege kayak gini yang lu ikut sesuatu," ujarnya.

"Ini menurut gua jalan pintas banget sih buat band yang nanti juara itu selangkah lebih maju," ungkap Sansan.

Nantinya total 4.000 partisipan, telah terpilih 10 besar band berbakat yang berhasil masuk ke babak Final Audition Generasi Anak Band.

Babak ini merupakan fase penilaian bagi 10 band terbaik dari hasil audisi di kota Surabaya dan Jakarta yang lolos melewati fase diantaranya submission online, walk in audition dan live audition di 2 kota.

"Setelah melewati tahap roadshow, 10 besar ini merupakan peserta terbaik yang memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing," ungkap Adrian Syarkawie selaku President Director Mahaka Radio.