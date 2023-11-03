Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sansan Pee Wee Gaskins Sebut Ajang Generasi Anak Band Bagus untuk Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |01:01 WIB
Sansan Pee Wee Gaskins Sebut Ajang Generasi Anak Band Bagus untuk Industri Musik
Sansan Pee Wee Gaskin (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Industri musik kini sedang ketar ketir karena sedikitnya band yang tampil. Maka dari itu, hadir ajang pencarian bakat bernama Generasi Anak Band.

Gitaris band Pee Wee Gaskins, Sansan kemudian terpilih menjadi juri di ajang Generasi Anak Band. Diakui oleh Sansan, ajang tersebut bagus untuk industri musik.

"Ya menurut gue udah enak banget dapet kesempatan dan banyak platform yang bantu," terang Sansan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2023).

Di era saat ini, sulit bagi band untuk tembus ke TV nasional. Maka dari itu, ajang seperti ini menjadi sebuah kebutuhan.

Sansan Pee Wee Gaskins Sebut Ajang Generasi Anak Band Bagus untuk Industri Musik

"Emang band agak susah masuk ke industri sih yaa, dulu tuh gak ada privilege kayak gini yang lu ikut sesuatu," ujarnya.

"Ini menurut gua jalan pintas banget sih buat band yang nanti juara itu selangkah lebih maju," ungkap Sansan.

Nantinya total 4.000 partisipan, telah terpilih 10 besar band berbakat yang berhasil masuk ke babak Final Audition Generasi Anak Band.

Babak ini merupakan fase penilaian bagi 10 band terbaik dari hasil audisi di kota Surabaya dan Jakarta yang lolos melewati fase diantaranya submission online, walk in audition dan live audition di 2 kota.

"Setelah melewati tahap roadshow, 10 besar ini merupakan peserta terbaik yang memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing," ungkap Adrian Syarkawie selaku President Director Mahaka Radio.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement