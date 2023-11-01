Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dekat dengan Dunia Musik, Jeyma Monica Masuk Top 10 Trending Star

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:29 WIB
Dekat dengan Dunia Musik, Jeyma Monica Masuk Top 10 Trending Star
Jeyma Monica, Top 10 Trending Star. (Foto: Instagram/@jeymamonica)
A
A
A

JAKARTA - Jeyma Monica merupakan salah satu peserta Trending Star yang sukses menembus babak Top 10. Saat ini, dia bersama sembilan peserta lainnya tengah menjalani karantina.

Penyanyi 20 tahun bernama asli Agustina Nanda Monica ini sebenarnya tak asing dengan dunia musik. Dia terlahir dari keluarga pencinta musik. Alasan ini yang membuat dia sempat menjajal peruntungan di ajang Indonesian Idol Season 12. 

Meski hanya bertahan di Top 22, namun Jeyma tetap berkarya dengan merilis single Restu di bawah naungan 13 Nadi Entertainment, pada 13 Oktober 2023. Lagu itu berkisah tentang sepasang kekasih yang berjuang mendapatkan restu dari orangtua. 

Soal role model, Jeyma Monica mengaku, sangat terinspirasi dari dua penyanyi Indonesia, Agnez Mo dan Cinta Laura. Dia menilai, kedua penyanyi itu sama-sama berprestasi dan memiliki high value sebagai perempuan.

Jeyma Monica, Top 10 Trending Star. (Fot: Instagram/@jeymamonica)

Dari Indonesian Idol, Jeyma kembali mengikuti ajang pencarian bakat Trending Star. Kompetisi bernyanyi berbasis digital ini diinisiasi oleh Starhits dan YouTube Music Indonesia. Berkat lagu Crolatte milik Nuca, dia berhasil melaju ke babak Top 10.

Perjalanan Jeyma Monica sebagai Top 10 Trending Star bisa ditonton melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement