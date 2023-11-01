Dekat dengan Dunia Musik, Jeyma Monica Masuk Top 10 Trending Star

JAKARTA - Jeyma Monica merupakan salah satu peserta Trending Star yang sukses menembus babak Top 10. Saat ini, dia bersama sembilan peserta lainnya tengah menjalani karantina.

Penyanyi 20 tahun bernama asli Agustina Nanda Monica ini sebenarnya tak asing dengan dunia musik. Dia terlahir dari keluarga pencinta musik. Alasan ini yang membuat dia sempat menjajal peruntungan di ajang Indonesian Idol Season 12.

Meski hanya bertahan di Top 22, namun Jeyma tetap berkarya dengan merilis single Restu di bawah naungan 13 Nadi Entertainment, pada 13 Oktober 2023. Lagu itu berkisah tentang sepasang kekasih yang berjuang mendapatkan restu dari orangtua.

Soal role model, Jeyma Monica mengaku, sangat terinspirasi dari dua penyanyi Indonesia, Agnez Mo dan Cinta Laura. Dia menilai, kedua penyanyi itu sama-sama berprestasi dan memiliki high value sebagai perempuan.

Dari Indonesian Idol, Jeyma kembali mengikuti ajang pencarian bakat Trending Star. Kompetisi bernyanyi berbasis digital ini diinisiasi oleh Starhits dan YouTube Music Indonesia. Berkat lagu Crolatte milik Nuca, dia berhasil melaju ke babak Top 10.

Perjalanan Jeyma Monica sebagai Top 10 Trending Star bisa ditonton melalui channel YouTube HITS Records.*

