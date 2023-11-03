Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jadi Peserta Termuda Top 10 Trending Star, Kiano Nathaniel Produksi Musik Sendiri

Nistya Widelia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:57 WIB
Jadi Peserta Termuda Top 10 Trending Star, Kiano Nathaniel Produksi Musik Sendiri
Kiano Nathaniel Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kiano Nathaniel Kumaat menjadi peserta paling muda yang berhasil menembus Top 10 Trending Star. Meski masih 15 tahun, peserta asal Malang ini dikenal lewat bakat dan penampilannya yang kharismatik.

Tak hanya berbakat dalam bernyanyi, Kiano juga mampu memproduksi musik sendiri. “Semoga lewat Trending Star, bisa membantu aku untuk merilis musik-musik yang saat ini sudah mulai aku produksi sendiri,” ujarnya. 

Bergabung sebagai Top 10 Trending Star, Kiano Nathaniel diharuskan menjaga kesehatan untuk bisa berkompetisi dengan baik. Dia diketahui penyuka olahraga sepak bola dan basket. 

“Sebagai penyanyi kan aku harus tetap menjaga kondisi badan dan suara. Jadi aku menyempatkan untuk berolahraga di sela-sela waktu luangku," ujarnya menambahkan. 

Dikenal sebagai sosok yang ramah dan seru di House of Trending, Kiano memiliki motto hidup “Kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda”. Motto itu membuatnya maju untuk menggapai impiannya menjadi seorang penyanyi. 

Kiano Nathaniel Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

Jika Anda penasaran dengan perjalanan Kiano Nathaniel sebagai Top 10 Trending Star bisa ditonton melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

