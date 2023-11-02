Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk Series Vision+ Pay Later Diangkat dari Novel Hits

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:30 WIB
Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk Series Vision+ Pay Later Diangkat dari Novel Hits
Harapan Clarissa Tanoesoedibjo untuk series Pay Later Vision+ (Foto: Devi Ari/MPI)
JAKARTA - Vision+ merilis sebuah series baru berjudul Pay Later yang diangkat dari sebuah novel berjudul Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza. Menariknya, dalam series ini Vision+ juga turut berkolaborasi dengan Scovi Film.

Novel yang telah rilis di GWP dan Gramedia Digital tersebut merupakan salah satu novel hits yang telah dibaca secara online lebih dari 17 ribuan kali. Hal itni membuat Clarissa selaku Managing Director Vision+ menaruh harapan agar series ini bisa menjadi suatu karya yang dapat dibanggakan.

"Cerita ini diangkat dari sebuah novel berjudul “Pay Sooner or Later” yang sudah dibaca 17 ribu kali. Saya rasa ini sudah ada pasarnya, kita ingin menjadi cerita ini sebagai sebuah film," ungkap Clarissa Tanoesoedibjo saat ditemui di gedung Rapi Film, Kamis (2/11/2023).

Tidak hanya itu saja, Clarissa juga berharap agar series Pay Later yang baru akan memulai syutingnya di 13 November mendatang bisa menghasilkan tontonan yang menghibur dan membanggakan.

"Semoga proses (syuting) lancar, semuanya bisa tetap sehat. Semoga outcomenya bisa menjadi sebuah karya yang bisa kita banggakan di Vision+," harap Clarissa Tanoesoedibjo.

Clarissa Tanoesoedibjo (MPI)

Pay Later sendiri bercerita seorang perempuan bernama Tika (Amanda Manopo) yang memiliki hobi berbelanja namun tidak bisa mengatur keuangan. Hingga akhirnya dia memanfaatkan fitur pay later untuk berbelanja.

Halaman:
1 2
