Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Amanda Manopo Bintangi Drama Komedi Pay Later, Segera Tayang di Vision+

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:35 WIB
Amanda Manopo Bintangi Drama Komedi <i>Pay Later</i>, Segera Tayang di Vision+
Vision+ segera menayangkan original series Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ Originals segera merilis series terbarunya berjudul Pay Later. Proyek kolaborasi Vision+ bersama Gramedia dan Scovi Films tersebut diadaptasi dari novel berjudul Pay Sooner or Later

Original series Pay Later berkisah tentang perempuan (Amanda Manopo) terlilit utang akibat compulsive buying. Namun menariknya, dia justru mendapat pekerjaan sebagai debt collector alias penagih utang. 

Sepanjang 10-17 Oktober 2023, Vision+ menggelar audisi 'Main Bareng' untuk mencari talent baru yang akan adu akting dengan Amanda Manopo dalam series Pay Later. Pemenang akan diumumkan dalam event yang digelar di Gramedia Matraman, Jakarta Timur, pada 3 November mendatang. 

Untuk bisa menonton original series Pay Later, Anda bisa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini. Atau, Anda bisa menonton streaming di www.visionplus.id

Informasi terkini program-program Vision+ dapat Anda ikuti melalui akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, silakan hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement