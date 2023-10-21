Amanda Manopo Bintangi Drama Komedi Pay Later, Segera Tayang di Vision+

JAKARTA - Vision+ Originals segera merilis series terbarunya berjudul Pay Later. Proyek kolaborasi Vision+ bersama Gramedia dan Scovi Films tersebut diadaptasi dari novel berjudul Pay Sooner or Later.

Original series Pay Later berkisah tentang perempuan (Amanda Manopo) terlilit utang akibat compulsive buying. Namun menariknya, dia justru mendapat pekerjaan sebagai debt collector alias penagih utang.

Sepanjang 10-17 Oktober 2023, Vision+ menggelar audisi 'Main Bareng' untuk mencari talent baru yang akan adu akting dengan Amanda Manopo dalam series Pay Later. Pemenang akan diumumkan dalam event yang digelar di Gramedia Matraman, Jakarta Timur, pada 3 November mendatang.

Untuk bisa menonton original series Pay Later, Anda bisa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini. Atau, Anda bisa menonton streaming di www.visionplus.id.

Informasi terkini program-program Vision+ dapat Anda ikuti melalui akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, silakan hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

