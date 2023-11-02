Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Sentil Virgoun: Semoga Nggak Digerebek RT

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |01:16 WIB
Inara Rusli sentil Virgoun (Foto: IG Inara Rusli)
A
A
A

JAKARTA - Inara Idola Rusli kembali menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan laporan polisinya terkait dugaan perzinaan, Rabu (1/11/2023).

Inara mengaku masih menunggu itikad baik dari Virgoun maupun TAA selaku terlapor. Dia juga menegaskan tak memberikan syarat apapun jika para terlapor ingin berdamai.

"Nggak ada sih (persyaratan khusus), damai tinggal damai," ujar Inara Rusli.

Saat ditanya tanggapannya soal isu Virgoun punya pacar lagi, Inara Rusli pun menjawab dengan nada nyinyir. Dia mengimbau Virgoun untuk menyelesaikan urusan perceraiannya terlebih dulu jika ingin memiliki hubungan asmara dengan wanita lain.

"Oiya lah jelas, itu kalau nggak namanya kumpul kebo. Harapan aku semoga nggak digrebek RT. Karena statusnya masih suami istri secara negara," katanya.

