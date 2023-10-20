Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tuntut Nafkah Rp12 Miliar, Inara Rusli: Ada Pertimbangan Tertentu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:16 WIB
Tuntut Nafkah Rp12 Miliar, Inara Rusli: Ada Pertimbangan Tertentu
Inara Rusli punya pertimbangan sebelum tetapkan nominal nafkah Rp12 miliar (Foto: Instagram/mommystarla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengajukan tuntutan nafkah pada Virgoun sebesar Rp12 miliar. Tuntutan mengenai nafkah tersebut bahkan tertulis dalam gugatan perceraian yang dilayangkannya di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Terkait permintaan Inara soal nafkah Rp12 miliar, Virgoun mengaku tak menyanggupi hal tersebut. Bahkan, pelantun Surat Cinta untuk Starla itu mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu.

"Saya rasa, saya tidak memiliki uang sebanyak itu," kata Virgoun sedikit kesal.

"Saya nggak mau (membayar)," lanjutnya.

Virgoun pun memilih untuk irit berbicara saat disinggung soal perceraiannya dengan Inara. Bahkan ia lebih memilih untuk menyerahkan semua hal yang menyangkut perceraian hingga harta gana gini pada pengacaranya.

Halaman:
1 2
