Cerita Aming Bintangi Series Vision+ Pay Later

JAKARTA - Aming turut serta bintangi series terbaru Vision+ bertajuk Pay Later. Ini merupakan series pertama untuk Aming. Sebelumnya, Aming membintangi sinetron dan film. Tentu Aming tidak asal terima saja untuk bergabung dalam series ini. Dirinya mengaku memiliki banyak pertimbangan. Mulai dari karakter hingga jalan ceritanya.

“Tertarik karena karakterisasinya. Itu suatu yang berbeda ya memerankan seorang bapak yang punya anak baru tumbuh remaja. Bapaknya baby boomers, anaknya gen z. Mereka saling menyayangi, tapi gaya komunikasinya aja yang berbeda,” ucap Aming saat ditemui di Gedung Rapi Film, Jakarta.

“Sutradaranya bagus, ceritanya sangat menarik relate sangat berbeda pastinya, hal-hal seperti itu yang membuat saya mau bergabung di serial ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini Aming juga membocorkan karakter dirinya yang memerankan tokoh Tanto.

“Aku bosnya Amanda Manopo (yang berperan sebagai Tika). Saya kaku, old school, old fashion. Orangnya emang enggak gaul, kuper, ketinggalan zaman. Tapi dia punya anak yang baru tumbuh, representatif dari generasi z,” ucap Aming.

Gap umur yang berbeda membuat Aming dan anaknya mengalami banyak perbedaan dalam komunikasi. Dirinya menyatakan jika hal inilah yang menjadi masalah, namun tetap terasa lucu.