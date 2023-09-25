Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Raffi Ahmad Jadi Artis Televisi Terpopuler di Indonesian Television Awards 2023

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:50 WIB
Raffi Ahmad Jadi Artis Televisi Terpopuler di Indonesian Television Awards 2023
Raffi Ahmad Menang ITA 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dinobatkan sebagai Artis Televisi Terpopuler dalam acara Indonesian Television Awards 2023 yang tayang di RCTI, Senin (25/9/2023).

Raffi Ahmad memenangkan nominasi tersebut setelah mengalahkan saingannya yakni Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Arya Saloka, Amanda Manopo, dan Andre Taulany.

Raffi Ahmad Jadi Artis Televisi Terpopuler di Indonesian Television Awards 2023

Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad tentunya mengucapkan terima kasihnya pada para seluruh pendukungnya yang sudah mensupport dirinya hingga akhirnya dapat memenangkan nominasi Artis Televisi Terpopuler.

"Terima kasih kepada Allah SWT, terima kasih untuk Indonesian Television Award terima kasih banyak,” ucap Raffi Ahmad di panggung Indonesian Television Awards, Senin (25/9/2023).

Tidak menyangka dirinya memenangkan nominasi tersebut Raffi Ahmad pun mengucapkan terima kasihnya dengan begitu banyak kepada semua jajaran yang telah membantu, bahkan menyebutkan namanya, untuk dapat naik ke atas panggung. Tidak terlewatkan satu pun rasanya semua orang diucapkan terima kasih oleh Raffi Ahmad.

