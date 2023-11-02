3 Finalis Cantik Tembus Grand Final The Indonesian Next Big Star 2

JAKARTA - The Indonesian Next Big Star Season 2 kian dekat dengan penentuan gelar juara. Kini, hanya tersisa tiga kontestan yang akan berjuang untuk memperebutkan gelar juara. Mereka adalah Anabelle, Shakila, dan Safeenah.

Sementara itu, langkah Amel dan Alizza harus terhenti di babak Road To Grand Final. Penilaian para juri menjadi salah satu peran penting untuk kontestan bisa melaju ke babak berikutnya hingga menjadi juara.

Rossa, Judika, Marion Jola, Bobby dan DK iKON semakin serius dalam menilai kontestan di babak Road To Grand Final The Indonesian Next Big Star Season 2. Salah satunya, Safeenah yang membawakan lagu Kopi Dangdut.

Menurut DK, penampilan Safeenah sudah sangat bagus dari segi pemilihan lagu, suasana, dan penampilan. Namun sayang, terjadi kesalahan tempo dan beberapa bagian ada nada yang terpeleset.

Tantangan membawakan lagu dangdut memang tidak mudah, karena ada teknik tersendiri dalam membawakannya. Hal itu dirasakan Shakila yang menyanyikan Perlahan dari Guyon Waton.

Meski harus keluar dari comfort zone, Shakila mengaku, penasaran sekaligus excited dengan kesempatan tersebut. “Gugup sekaligus antusias sih sebenarnya. Karena aku enggak bisa menggunakan teknik (bernyanyi) biasa kan,” ujarnya.