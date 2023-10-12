DK Peluk Peserta The Indonesian Next Big Star 2, Bobby iKON: Enggak Bahaya Ta?

JAKARTA - Ajang The Indonesian Next Big Star Season 2 akan memasuki babak Live Show Top 10. Para peserta, akan mempertontonkan bakat terbaik mereka demi mendapatkan perhatian juri dan voting publik.

Sepuluh kontestan yang akan bersaing nantinya adalah Icha, Tiffany Vavel, Anabelle, Hasca, Saskia, Alizza, Shakila, Safeenah, Amel. Penampilan mereka akan dinilai oleh juri yang diisi Rossa, Judika, Marion Jola, Bobby, dan DK iKON.

BACA JUGA: Guru Vokal ini Berhasil Lolos Babak Live Show The Indonesian Next Big Star 2023

Minggu lalu, di babak Live Show Top 15, ada lima kontestan yang harus mengubur impiannya karena mendapatkan voting terendah. Mereka adalah Niko, Alya, Ricky, Dicky, dan Bellinda.

Penampilan lima kontestan itu sebenarnya mampu menarik perhatian para juri. iKON Bobby & DK pun banyak menebar pujian dan masukan untuk mereka. Namun sayang, hasil voting menentukan mereka harus keluar dari kompetisi.

Tak hanya soal kompetisi, ada berbagai aksi para juri yang cukup menyita perhatian di babak Live Show Top 15 kemarin. Salah satunya, saat Bobby dan DK ternyata mampu berbahasa Batak, Sunda, dan NTT berkat juri lainnya.