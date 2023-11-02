Park Bo Gum dan Jeon Somi Kembali Jadi Host MAMA 2023

SEOUL - Park Bo Gum dan Jeon Somi kembali didapuk sebagai host MAMA Awards 2023. Somi akan memandu Chapter 1, sementara Bo Gum kebagian Chapter 2.

Shim Joon Beom, Head Music Content Division CJ ENM mengatakan, Bo Gum dan Somi adalah pilihan tertepat ketika MAMA Awards melakukan rebranding tahun lalu. Sehingga ajang itu menjadi tempat di mana orang berkumpul dan berempati melalui musik K-Pop.

"Tahun ini, kami akan memperkenalkan teknologi baru untuk berkomunikasi dengan penonton global," katanya dikutip dari Soompi, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Shim Joon Beom mengatakan, perhelatan MAMA Awards 2023 akan mengusung tema 'ONE I BORN'. Kata 'I' pada tema tersebut bermakna potensi tak terbatas yang bertemu MAMA dengan energi positif hingga terlahir menjadi satu (ONE).

Rencananya, MAMA Awards 2023 akan digelar dan ditayangkan langsung dari Tokyo Dome, Jepang, pada 28-29 November 2923, pukul 18.00 KST.*

