SEOUL - BTS kemungkinan besar akan absen dari ajang Mnet Asian Music Awards 2021. Hal itu karena Korea Selatan menerapkan aturan karantina baru mulai 3 Desember 2021.

Adapun aturan baru itu adalah setiap traveler yang tiba di Korea Selatan diharuskan menjalani karantina selama 10 hari. Regulasi itu diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19, Omicron di Negeri Ginseng tersebut.

Dengan begitu, maka para personel BTS harus menjalani karantina selama 10 hari setelah menyelesaikan tur mereka di Amerika Serikat. Saat ini, RM cs dijadwalkan tampil dalam Jingle Ball Tour 2021 di Los Angeles, pada 3 Desember 2021.

Jika BTS dijadwalkan meninggalkan Amerika Serikat pada 4 atau 5 Desember 2021, maka mereka baru akan menyelesaikan masa karantina pada 13 atau 14 Desember 2021. Sementara MAMA 2021 akan digelar pada 11 Desember 2021.

Sejauh ini, belum ada keputusan resmi terkait penampilan BTS dalam MAMA 2021. Tahun lalu, BTS meraih sembilan penghargaan dan tampil membawakan ON, Dynamite, dan Life Goes On dalam MAMA 2020.*

(SIS)