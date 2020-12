SEOUL - Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 merilis daftar presenter yang akan mengisi acara tersebut. Setelah pekan lalu Song Joong Ki diumumkan sebagai host utama, kini ada 30 aktor dan aktris yang menyusulnya.

Mengutip Soompi, Selasa (01/12/20), sederet aktor populer seperti Lee Jung Jae, Park Seo Joon, Uhm Jung Hwa, Im Soo Jung, Lee Da Hee, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, hingga Jeon Mi Do juga didapuk sebagai host MAMA 2020.

Selain itu, ada juga Park Ha Sun, Jeon Hye Jin, Sooyoung SNSD, Kang Han Na, Go Bo Gyeol, Gong Myung, Kim Ji Suk, Park Gyu Young, Bae Jung Nam, Byun Woo Seok, Yang Kyung Won, hingga Yoon Park.

Aktor 18 Again Lee Do Hyun, Lee Sang Yeob, Lee Sun Bin, Lee Yoo Bi, Im Soo Hyang, Jung Moon Sung, Joo Woo Jae, Lee Sungkyung, dan Hwang In Yeob melengkapi daftar presenter MAMA 2020.

Selain mengumumkan daftar presenter, kemarin (30/11/2020), CJ ENM juga mengumumkan sederet idol yang akan meramaikan acara tersebut. Terbaru, mereka menambahkan OH MY GIRL, THE BOYZ, Stray Kids, (G)I-DLE, ATEEZ, CRAVITY, dan ENHYPEN.

Deretan grup idol itu akan meramaikan penampilan BTS, Seventeen, TWICE, NCT, IZ*ONE, GOT7, MAMAMOO, MONSTA X, TXT, dan TREASURE. Sayang, daftar lineup yang didominasi grup idol itu sempat mendapat protes publik.

Warganet menilai, MAMA 2020 minim penampilan para solo artist, seperti IU, Sunmi, Taeyeon, Jessi, hingga Heize. Padahal deretan artis itu masuk dalam nominasi tahun ini, namun tak digaet untuk tampil di atas panggung. Tahun ini, MAMA 2020 mengambil tema NEW-TOPIA dengan slogan 'Open a New World of New Normal Era through the Power of Music' yang akan memberi semangat kepada masyarakat dunia di tengah pandemi COVID-19.