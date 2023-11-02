Terinspirasi dari Keindahan Ubud Bali, Daun Jatuh Rilis EP Seruni

JAKARTA - Band pop folk asal Tangerang, Daun Jatuh, baru saja merilis EP bertajuk Seruni. Berisi enam lagu, mini album kedua mereka mengangkat kisah perjalanan hidup anak muda lewat nada-nada pop folk yang khas.

Adapun alasan Daun Jatuh memilih nama Seruni untuk karya terbarunya, karena tertarik dengan filosofis dari bunga tersebut.

"Seruni, bunga dengan pesan mendalam dengan lima sifat utama yaitu kesucian, kejujuran, kepolosan, kesetiaan, dan spiritualitas," kata Verrel Alvirizky vokalis Daun Jatuh dari siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia.

"Sifat-sifat itu sendiri menurut kami penting untuk dipertahankan oleh orang-orang yang sedang berada di fase dewasa muda seperti kami ini. Karena itulah keenam lagu yang berada dalam EP ini masing-masing mewakili ke 5 sifat tersebut," sambungnya.

Para personel Daun Jatuh juga merasa proses produksi EP tersebut bukan hanya sekedar rekaman.

Lebih jauh, mereka merasakan perjalanan mendalam dalam menciptakan musik yang meresap dalam jiwa.

EP Seruni sendiri melibatkan produser dan pencipta lagu, Petra Sihombing, dalam proses penggarapannya. Hampir seluruh EP diproduksi di Ubud, Bali, yang membawa inspirasi bagi Daun Jatuh demi menciptakan karya penuh makna.

"EP ini adalah perjalanan kehidupan kami yang kami ceritakan melalui musik. Ubud benar-benar merubah pandangan kami tentang hidup dan musik," kata Timoty selaku gitaris Daun Jatuh.

Ada satu lagu yang mencukup menarik dari keenam track dalam EP ini, yaitu Setelah Sekian Purnama. Lagu ini mengisahkan perjalanan pemulihan luka dari tantangan hidup yang tak selalu mudah.