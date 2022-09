JAKARTA - Muhammad Irsan yang dikenal dengan Coach Ican, percaya diri terjun ke industri musik sebagai penyanyi solo. Padahal, latar belakang kehidupannya jauh dari dunia musik.

Kepada Okezone, Coach Ican bercerita masa lalunya. Dahulu, ia bekerja sebagai pegawai kantoran selama belasan tahun yang akhirnya terpaksa berhenti karena sempat mengalami sakit keras.

"Gue sebenarnya karyawan 15 tahun, tapi 2018 gue mengalami yang namanya penyakit keras. kayak lumpuh, akhirnya jadi kena PHK (pemutusan hubungan kerja)" ujar Ican saat menyambangi Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ican akhirnya berusaha bangkit dari keterpurukan dan mulai belajar bisnis. Ia kemudian membangun perusahaan startup Cariilmu, mitra pelatihan resmi kartu prakerja yang menyediakan training online.

"Karena kalau jadi karyawan lagi udah enggak bisa. Gue bangun Cariilmu. itu adalah lembaga pelatihan untuk vokasi karier, wirausaha. Waktu awal-awal langsung dipercaya dapat banyak klien corporate," tuturnya.

Setelah mapan dengan bisnisnya dan dikenal sebagai tutor, sampailah kepada momen dia bertemu dengan pasangan musisi Endah N Rhesa. Awalnya, perjumpaan mereka murni untuk bisnis.

Namun tiba-tiba Ican terpikir ide membuat official soundtrack untuk perusahaan startup nya. Endah dan Rhesa pun menyanggupi, namun meminta syarat agar Ican sebagai CEO-nya yang harus menyanyikannya sendiri.

Ketika dia membawakan lagunya secara live, tak disangka Endah dan Rhesa melihat bakat dalam dirinya. Ya, Ican langsung ditawari pelantun When You Love Someone itu untuk menjajal dunia tarik suara secara profesional.

"Mas Rhesa dan Mbak Endah ngomong, 'Coach Ican, kita lihat bakat di elu, mau enggak kita produserin mini album?' Gue syok dong, seorang karyawan jadi pengusaha, tiba-tiba diceburin jadi penyanyi," tuturnya.

Pada akhirnya, Ican memberanikan diri masuk ke industri musik dan merilis EP atau mini album bertajuk Sampai Nanti. Dengan karakter dasarnya yang seorang pembelajar, ia bisa beradaptasi menekuni dunia baru tersebut meskipun bukan hal mudah.

Dalam EP perdana ini, Ican menghadirkan 5 Lagu yaitu Nikmati Hari, Jarak dan Waktu, Menari Dalam Hujan, Hilang, dan Sampai Nanti. Dinaungi Studio Earspace, mastering lagunya ini bahkan dikerjakan di Abbey Road.