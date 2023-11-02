Mengenal Naura Maritza, Peserta Top 10 Trending Star yang Doyan Olahraga

Lebih dekat dengan Naura Maritza, Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Deretan Top 10 Trending Star diisi oleh Naura Maritza, dara cantik berhijab yang memiliki banyak hobi. Selain bernyanyi, dia juga penggemar olahraga, terutama renang.

Hobi menyehatkan tersebut, diimbangi Naura dengan menerapkan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan.

Soal musik, Naura mengaku, mengidolakan dua band legendaris Indonesia, Dewa 19 dan Sheila On 7. Dia juga menyukai karya-karya dua penyanyi cantik, Mahalini, dan Tiara Andini.

"Soal lagu favorit, sekarang aku lagi suka-sukanya sama lagu Perempuan Rayuan Gila milik Nadin Amizah," ujar Naura Maritza.

Sebagai pencinta musik, Naura juga sangat menyukai film-film musikal. Salah satu aktris musikal idolanya adalah Sherina Munaf yang belum lama ini merilis film Petualangan Sherina 2.