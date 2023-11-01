Perjalanan ASN Joko Sinyo Tembus Top 10 Trending Star

JAKARTA - Top 10 Trending Star memiliki peserta dengan latar belakang yang cukup beragam. Joko Sinyo misalnya, berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kapal laut.

Joko tak hanya bisa bernyanyi. Dia juga piawai memainkan alat musik, seperti piano dan gitar. Soal inspirasi bermusik, pria asal Cilacap ini ternyata sangat mengidolakan penyanyi Glenn Fredly. Bahkan lagu Sekali Ini Saja menjadi tembang favoritnya.

Pria kelahiran Medan, Sumatera Utara tersebut memiliki tekad juang yang tinggi. Hal ini sesuai dengan motto hidupnya: Gagal dan Terus Mencoba. Motto itu juga diterapkannya saat menjalankan hobinya bermain badminton.

Dengan stamina prima, Joko Sinyo bahkan bisa bermain badminton tiga set langsung layaknya atlet profesional. Nah, penasaran dengan sosok Joko dan perjalanannya di Trending Star? Simak kegiatannya di channel YouTube HITS Records.*

