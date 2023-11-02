Ibank Kembali Gabung Element, Bisa Kena Hukuman Jika Langgar Perjanjian

JAKARTA - Grup band pop rock, Element, kembali dengan format lengkapnya yang diisi tujuh personel termasuk sang bassist, Muhammad Gibran Aziz alias Ibank.

Dalam jumpa persnya di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2023), Ibank menceritakan penyesalannya meninggalkan Element.

"Kalau melihat kebelakang dengan lihat kasus gue yang dulu bermasalah, termasuk sama Element, ternyata selama 5 tahun ini, itu menghantui gue, dalam arti feeling gue ke mereka terasa terus gitu. Selama 5 tahun itu gue nggak pernah sapa mereka, chat atau apa, cuma lama-lama ganggu. Alasan utamanya untuk minta maaf. Gue akhirnya memberanikan diri untuk nemuin mereka," paparnya.

Setelah menemui para personel Element, Ibank kemudian menerima tantangan khusus sebelum resmi bergabung lagi dalam band. Dia langsung diminta mengisi bagian bass di lagu baru Element yang akan segera dirilis.

"Selama lima tahun nggak bermusik ketika gue minta balik ke mereka ada latihannya. Awalnya memang berat karena feelnya gimana gitu," ujar Ibank.

"Sebulan kurang (latihannya) karena latihan terus Alhamdulillah ngejar," sambungnya.

Lucky Widja selaku vokalis Element mengatakan ia dan personel lainnya juga sepakat membuat surat perjanjian kerja kepada Ibank.

Hal ini diterapkan, kata Lucky, guna menjaga profesionalitas dalam berkarya.

"Kita buat surat sepemahaman apabila mau berhubungan profesional kita mau ambil jalan tengah. Gara-gara banyak netizen yang bilang bikin surat kontrak segala macam saya nggak pengen ada seperti itu tapi kita berusaha ada saatnya berubah ada kalanya di tengah jalan berubah. Kita ambil jalan tengah buat surat perjanjian," jelas Lucky.