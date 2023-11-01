Comeback dengan 7 Personel, Element Siap Gelar Konser Tunggal

JAKARTA - Grup band pop rock, Element, comeback dengan formasi lengkap sebanyak tujuh personel. Band yang terbentuk pada 1999 ini juga siap menggelar konser tunggal dalam waktu dekat.

Kembalinya Element juga ditandai dengan bergabungnya kembali Ibank sebagai bassist.

"Kita mempresent atau memulai sesuatu yang baru lagi, karena orang tahunya Element 7 orang, pas 2014 kan tinggal ber 4, terus kita reuni, akhirnya 2023 ini Ibank turun lagi dari langit," ujar Adhitya Pratama selaku gitaris Element, dalam jumpa persnya di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2023).

Adhitya mengatakan jika dirinya dan para personel lain menerima kedatangan Ibank lagi meski sempat keluar masuk karena beberapa alasan. Bahkan kembalinya Ibank dan personel Element lain membuat band ini kembali merilis logo baru.

"Ya ini mungkin bagian dari perjalanan, namanya juga Element, jadi harus berkaitan gitu, dengan kembalinya Ibank mudah-mudahan menjadi semangat baru buat kita dengan karya yang lebih baik lagi untuk musik Indonesia," lanjut Adhitya.