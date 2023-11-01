Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comeback dengan 7 Personel, Element Siap Gelar Konser Tunggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:30 WIB
Comeback dengan 7 Personel, Element Siap Gelar Konser Tunggal
Element comeback dan siap gelar konser tunggal (Foto: Element Band/Ravie MPI)
A
A
A

JAKARTA - Grup band pop rock, Element, comeback dengan formasi lengkap sebanyak tujuh personel. Band yang terbentuk pada 1999 ini juga siap menggelar konser tunggal dalam waktu dekat.

Kembalinya Element juga ditandai dengan bergabungnya kembali Ibank sebagai bassist.

"Kita mempresent atau memulai sesuatu yang baru lagi, karena orang tahunya Element 7 orang, pas 2014 kan tinggal ber 4, terus kita reuni, akhirnya 2023 ini Ibank turun lagi dari langit," ujar Adhitya Pratama selaku gitaris Element, dalam jumpa persnya di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (1/11/2023).

Adhitya mengatakan jika dirinya dan para personel lain menerima kedatangan Ibank lagi meski sempat keluar masuk karena beberapa alasan. Bahkan kembalinya Ibank dan personel Element lain membuat band ini kembali merilis logo baru.

"Ya ini mungkin bagian dari perjalanan, namanya juga Element, jadi harus berkaitan gitu, dengan kembalinya Ibank mudah-mudahan menjadi semangat baru buat kita dengan karya yang lebih baik lagi untuk musik Indonesia," lanjut Adhitya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926788/element-bikin-penonton-celebrities-radio-syahdu-ajak-nostalgia-di-era-2000-an-3dN1X2dLEP.jpg
Element Bikin Penonton Celebrities Radio Syahdu, Ajak Nostalgia di Era 2000-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/205/2826265/ditolak-personel-element-lagu-lagu-ciptaan-ferdy-tahier-justru-populer-di-pasaran-Fqj7LaRxSW.jpg
Ditolak Personel Element, Lagu-Lagu Ciptaan Ferdy Tahier Justru Populer di Pasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/16/205/2169275/ferdy-dan-didi-riyadi-ungkap-lagu-favorit-di-element-9vH8t2JoB4.jpg
Ferdy dan Didi Riyadi Ungkap Lagu Favorit di Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/13/205/2168130/ferdy-dan-adit-element-ciptakan-konten-khusus-untuk-para-musisi-ddX7MTKqmd.jpg
Ferdy dan Adit Element Ciptakan Konten Khusus untuk Para Musisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/13/205/2168122/band-element-rayakan-valentine-sebagai-hari-ulang-tahun-EHArGS3DLn.jpg
Band Element Rayakan Valentine sebagai Hari Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/02/205/2024877/biasa-patah-hati-element-reunion-comeback-luncurkan-lagu-cinta-HJfQ9XA6JR.jpg
Biasa Patah Hati, Element Reunion Comeback Luncurkan Lagu Cinta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement