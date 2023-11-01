Sudah Cerai, Nathalie Holscher Beri Nama Unik untuk Sule di Ponselnya

Nathalie Holscher beri nama unik untuk Sule di ponselnya (Foto: Instagram/nathalieholscher)

JAKARTA - Nathalie Holscher mengaku masih menjaga hubungan baik dengan mantan suaminya, Sule. Hal itu diungkapkannya saat tampil dalam podcast milik Olla Ramlan.

Saat hadir di sana, Nathalie bahkan tak segan untuk memberitahu ibu dua anak tersebut soal nama kontak Sule di ponselnya. Menariknya, Nathalie memberikan nama unik di ponselnya untuk Sule.

Awalnya, perempuan 30 tahun ini ditantang oleh Olla untuk melakukan panggilan video dengan Sule. Setelahnya, ia pun menantang balik Olla untuk menghubungi Aufar.

Saat hendak menghubungi Aufar, Olla pun memamerkan layar ponselnya dan mengatakan bahwa nama sang mantan di sana sudah bukan lagi Husband. Sedangkan Nathalie, ia pun memilih memberikan nama unik untuk kontak Sule.

"Aufar Hutapea tuh, bukan husband lagi tulisannya," ujar Olla tiba-tiba.

"Udah nama ya kak?" tanya Nathalie.