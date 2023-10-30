Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Dikritik Netizen Gegara Ajak Pacar Ziarah ke Makam Ibunda

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |02:30 WIB
Nathalie Holscher Dikritik Netizen Gegara Ajak Pacar Ziarah ke Makam Ibunda
Nathalie Holscher ajak Ladislao Camara ziarah ke makam ibundanya (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Putus dari Yogi Ilham, Nathalie Holscher kini sudah move on. Ia bahkan telah memamerkan kemesraannya dengan sang kekasih baru, seorang pria blasteran Spanyol bernama Ladislao Camara.

Menariknya, meski baru diketahui berpacaran, Nathalie sempat mengatakan jika hubungannya dengan Ladislao sudah melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bahkan ia mengaku sudah bertunangan dengan mantan kekasih Amanda Gonzales tersebut.

Usai mengaku sudah tunangan, mantan istri Sule ini juga mengajak kekasihnya berziarah ke makam sang ibunda. Tak hanya berdua, Nathalie juga turut menjak kedua adiknya.

"Hi mama," tulis Nathalie pada keterangan foto ziarahnya bersama kekasih dan dua adiknya.

Sayangnya, momen Nathalie mengajak Ladislao berziarah justru menuai komentar miring dari netizen. Pasalnya, Ladislao terlihat merangkul mesra Nathalie saat berfoto di dekat pusara mendiang calon ibu mertuanya.

