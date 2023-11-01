Dibuntuti Oknum Fans, Anya Geraldine Ancam Spill Akun Stalker

JAKARTA - Anya Geraldine punya 11,3 juta follower di Instagram. Namun dari puluhan juta akun tersebut, ada beberapa oknum yang mengidolakannya berlebihan hingga menjadi stalker (penguntit).

Hal tersebut diungkapkan sang aktris lewat Insta Story, pada 31 Oktober 2023. Dalam unggahannya, Anya mengungkapkan, apa yang dialaminya tak lagi sekadar romantisme antara artis dan penggemarnya.

Beberapa dari fans tersebut, bertindak berlebihan hingga membuntutinya sampai ke apartemen. "Hi Anya, lagi apa? Tadi malam pulangnya malam banget sih? Aku nungguin sampai jam 10 (di apartemen)," bunyi DM salah satu penggemarnya.

Lainnya menuliskan, "Nya, aku cuma bisa lihat kamu dari sini. Hanya mau bilang, kita dekat banget. Pengin banget samperin kamu, tapi ntar deh biar kamu penasaran dulu. Besok, aku ke sana lagi ya."

"Enggak sengaja lihat Anya naik mobil. Aku ikuti sampai dia masuk apartemen. Niatnya mau say hai dan minta foto, tapi aku malu. Akhirnya, aku tahu rumah Anya, yeay!" ungkap oknum fans lainnya.

Tak sekadar DM, Anya Geraldine mengaku, ada oknum fans yang bahkan sampai 'nongkrong' selama seminggu di gedung apartemennya. Dia mengatakan, terganggu dengan sikap para oknum fans tersebut.

"Ini masih aku sensor nama akunnya karena aku masih menghargai kalian. Tapi jujur, ini sudah ganggu banget," tutur aktris Layangan Putus tersebut.