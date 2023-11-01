Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Trending Star Masuk Babak Hit The Stage, Bintang Emon Gabung Kursi Juri

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:37 WIB
<i>Trending Star</i> Masuk Babak <i>Hit The Stage</i>, Bintang Emon Gabung Kursi Juri
Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Trending Star akan memulai babak Live Show Hit The Stage, pada 15 November mendatang. Persaingan 10 peserta Trending Star tersebut bisa Anda tonton melalui channel YouTube HITS Records. 

Para peserta Top 10 akan memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan empat juri: Mahalini, Andmesh, Indra Aziz, dan Bintang Emon. Babak Live Show Hit The Stage sekaligus akan menjadi penentu bagi 10 peserta untuk melaju ke babak Top 3. 

Pada babak Hit The Stage, proses eliminasi akan berbeda dari biasanya. Pasalnya, tujuh peserta Trending Star akan langsung tereliminasi dan menyisakan top 3 untuk tampil pada babak Live Show Grand Final. 

Walaupun babak live show hanya dilakukan sebanyak dua kali (Top 10 dan Top 3), namun aktivitas di House of Trending yang berfokus pada latihan vokal dan pengembangan diri diharapkan menjadi bekal yang cukup untuk para peserta. 

Babak Live Show Hit The Stage Trending Star juga akan dihadiri CEO SMN Lina Priscilla, perwakilan dari YouTube, serta perwakilan XL Axiata selaku sponsor acara tersebut. 

Telusuri berita celebrity lainnya
