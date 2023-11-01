Perjalanan Kiano Nathaniel Masuk Top 10 Trending Star

JAKARTA - Kiano Nathaniel Kumaat mencoba mewujudkan impiannya menjadi penyanyi profesional dengan mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia, Trending Star.

Membawakan lagu Hanya Rindu milik Andmesh Kamaleng, Kiano sukses mencuri hati para juri yang meloloskannya ke babak Top 10. Saat ini, dia dan sembilan peserta lainnya sudah memulai karantina sejak 23 Oktober 2023.

Panggung kompetisi sebenarnya bukan hal baru bagi remaja 15 tahun asal Malang, Jawa Timur ini. Dia pernah dua kali menggelar vocal recital hingga langganan peraih emas di berbagai kompetisi menyanyi skala nasional.

Tak hanya punya suara merdu, Kiano Nathaniel juga piawai dalam memainkan berbagai jenis alat musik. Dia juga memproduksi musiknya sendiri dan kerap mengunggah cover lagu bersama teman-temannya di YouTube.

Jika Anda penasaran dengan sosok Kiano Nathaniel, bisa menonton perjalanannya di babak Top 10 melalui channel YouTube HITS Records.*

