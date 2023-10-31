Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Atta Halilintar Saat Tahu Adik Perempuannya Jadi Korban Pelecehan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:58 WIB
Reaksi Atta Halilintar Saat Tahu Adik Perempuannya Jadi Korban Pelecehan
Reaksi Atta Halilintar saat adik perempuannya jadi korban pelecehan (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar membeberkan cerita kurang menyenangkan saat ia masih duduk di bangku sekolah. Kala itu, suami Aurel Hermansyah ini mengaku sempat mendapati adik perempuannya mengalami pelecehan.

Saat tampil di akun YouTube milik anak Deddy Corbuzier, Atta membeberkan perlakuan tak senonoh yang sempat dialami adiknya. Kendati begitu, Atta tidak secara gamblang membeberkan siapakah sosok adik perempuannya yang mengalami pelecehan di sekolah.

Kala itu, Atta mengatakan bahwa rok adik perempuannya sempat diangkat oleh teman sekolahnya. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Atta pun langsung mendatangi sekolah adiknya dan menemui pelaku pelecehan.

"Kalau cowok itu, kita ke perempuan lebih ngejaga. Aku kan punya adik cewek lima," ujar Atta dihadapan Azka Corbuzier dan Nada Tarina.

Gen Halilintar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124408/atta_halilintar-8XVs_large.jpg
Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement