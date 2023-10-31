Reaksi Atta Halilintar Saat Tahu Adik Perempuannya Jadi Korban Pelecehan

JAKARTA - Atta Halilintar membeberkan cerita kurang menyenangkan saat ia masih duduk di bangku sekolah. Kala itu, suami Aurel Hermansyah ini mengaku sempat mendapati adik perempuannya mengalami pelecehan.

Saat tampil di akun YouTube milik anak Deddy Corbuzier, Atta membeberkan perlakuan tak senonoh yang sempat dialami adiknya. Kendati begitu, Atta tidak secara gamblang membeberkan siapakah sosok adik perempuannya yang mengalami pelecehan di sekolah.

BACA JUGA: Atta Halilintar Panik Jelang Persalinan Caesar Kedua Aurel Hermansyah

Kala itu, Atta mengatakan bahwa rok adik perempuannya sempat diangkat oleh teman sekolahnya. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Atta pun langsung mendatangi sekolah adiknya dan menemui pelaku pelecehan.

"Kalau cowok itu, kita ke perempuan lebih ngejaga. Aku kan punya adik cewek lima," ujar Atta dihadapan Azka Corbuzier dan Nada Tarina.