HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Tanda Seseorang Disukai Jin, Wanita Wajib Waspada!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:30 WIB
5 Tanda Seseorang Disukai Jin, Wanita Wajib Waspada!
Podcast Satu Suro (Foto: Roov)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebagian dari kita mungkin tidak menyangkal jika kehidupan di dunia ini berdampingan. Ya, bagi umat Muslim kehidupan di dunia ini berdampingan dengan makhluk Allah SWT yang lain, yakni bangsa jin.

Meski tak banyak yang mempercayai, nyatanya kehidupan makhluk gaib (embed dengan link utm) seperti jin memang benar adanya. Saking dekatnya kehidupan manusia dengan bangsa jin, banyak ditemui kasus manusia yang disukai jin.

Rupanya orang yang disukai jin ada ciri-cirinya lho. Penasaran? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

PODCAST SATU SURO - DICULIK JIN KAFIR

5 Tanda Seseorang Disukai Jin

1. Sering bermimpi dikunjungi oleh lawan jenis

Umumnya orang yang disukai jin akan sering bermimpi bertemu dengan seorang lawan jenis dalam mimpinya. Wujudnya dapat menyerupai orang yang sudah dikenal.

Mimpi ini bisa berupa hanya berpandangan saja namun ada yang sampai bercinta dengannya.

2. Dikunjungi wujud makhluk yang aneh

Orang yang disukai jin mayoritas dikunjungi oleh wujud makhluk ganjil dalam mimpinya. Namun ada juga yang bermimpi bertemu orang yang tidak diketahui ataupun orang yang mirip dengan pasangannya.

3. Ada sesuatu yang bergerak di dalam kemaluannya

Salah satu ciri seorang orang disukai oleh jin yang adalah di zona kemaluannya terdapat sesuatu yang bergerak. Ini bisa menimbulkan rasa dan birahi bergejolak yang mana sangat disukai oleh bangsa jin.

4. Mudah jatuh cinta pada lawan jenis

Jin sangat menyukai orang yang mudah jatuh cinta kepada seorang lawan jenis meski sudah memiliki pasangan. Hal-hal inilah yang cenderung menyebabkan orang tersebut bisa berselingkuh.

5. Merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya

Apabila seorang pernah merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, ini bisa jadi penanda ia disukai oleh jin.

