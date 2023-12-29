Awas Gagal! Ini Mitos Jawa Tentang Liburan yang Patut Diketahui

Ini mitos Jawa tentang liburan yang patut diketahui (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kini, masyarakat Indonesia tengah memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya momen ini tak boleh dilewatkan oleh keluarga untuk berlibur bersama.

Namun, tahukah kamu jika ada mitos yang diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa terkait liburan. Konon, bagi yang mempercayainya harus diikuti agar terhindar dari bala.

Penasaran apa saja mitos saat liburan yang wajib diketahui? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Ini Mitos Jawa Tentang Liburan yang Patut Diketahui

Mitos Kupu–kupu Masuk dalam Rumah

Tak jarang dijumpai hewan masuk dalam rumah, termasuk keberadaan kupu-kupu. Namun, tahukah kamu jika keberadaan kupu-kupu dalam rumah, menandakan bahwa akan ada tamu yang datang ke rumah.

Mitos yang banyak diyakini oleh orang-orang dari Suku Jawa acap kali membuat rencana jalan-jalan gagal. Sebab, mereka menunda bepergian demi menanti tamunya datang.

Podcast Tangis - Eps. 67 Liburan Membawa Petaka (Source: Roov.id)

Larangan Masuk Tempat Wisata Saat Haid

Di Jawa beberapa destinasi wisata masih menganut beberapa aturan. Salah satunya larangan wanita yang sedang haid masuk ke destinasi wisata.

Umumnya alasan ini timbul lantaran destinasi tersebut merupakan tempat suci. Contohnya tempat bersejarah dan gua keramat.