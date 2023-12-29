Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Awas Gagal! Ini Mitos Jawa Tentang Liburan yang Patut Diketahui

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:26 WIB
Awas Gagal! Ini Mitos Jawa Tentang Liburan yang Patut Diketahui
Ini mitos Jawa tentang liburan yang patut diketahui (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kini, masyarakat Indonesia tengah memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Tentunya momen ini tak boleh dilewatkan oleh keluarga untuk berlibur bersama.

Namun, tahukah kamu jika ada mitos yang diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa terkait liburan. Konon, bagi yang mempercayainya harus diikuti agar terhindar dari bala.

Penasaran apa saja mitos saat liburan yang wajib diketahui? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Ini Mitos Jawa Tentang Liburan yang Patut Diketahui

Mitos Kupu–kupu Masuk dalam Rumah

Tak jarang dijumpai hewan masuk dalam rumah, termasuk keberadaan kupu-kupu. Namun, tahukah kamu jika keberadaan kupu-kupu dalam rumah, menandakan bahwa akan ada tamu yang datang ke rumah.

Mitos yang banyak diyakini oleh orang-orang dari Suku Jawa acap kali membuat rencana jalan-jalan gagal. Sebab, mereka menunda bepergian demi menanti tamunya datang.

Podcast Tangis - Eps. 67 Liburan Membawa Petaka

Podcast Tangis - Eps. 67 Liburan Membawa Petaka (Source: Roov.id)

Larangan Masuk Tempat Wisata Saat Haid

Di Jawa beberapa destinasi wisata masih menganut beberapa aturan. Salah satunya larangan wanita yang sedang haid masuk ke destinasi wisata.

Umumnya alasan ini timbul lantaran destinasi tersebut merupakan tempat suci. Contohnya tempat bersejarah dan gua keramat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/598/2954533/mengenal-rambu-kehidupan-menuju-diri-lebih-baik-2024-VDtPztQ6bv.jpg
Mengenal Rambu Kehidupan, Menuju Diri Lebih Baik 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/598/2952743/mengulik-sepenggal-kisah-di-gedung-singa-kota-tua-jakarta-vIXDJK6XpS.jpg
Mengulik Sepenggal Kisah di Gedung Singa Kota Tua Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/598/2949654/bawa-warna-baru-petualangan-anak-penangkap-hantu-jadi-film-petualangan-seru-di-2024-MneLhtd8hh.jpeg
Bawa Warna Baru, Petualangan Anak Penangkap Hantu Jadi Film Petualangan Seru di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/598/2947566/manfaat-berserah-diri-kepada-tuhan-X6zRif8A19.jpg
Manfaat Berserah Diri Kepada Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/598/2925943/bikin-merinding-ini-hantu-wanita-terseram-di-dunia-OfuORDO6XD.jpg
Bikin Merinding, Ini Hantu Wanita Terseram di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/33/2922582/profil-elma-dae-musisi-muda-dengan-beragam-talenta-UOvsdInF3I.jpg
Profil Elma Dae, Musisi Muda dengan Beragam Talenta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement