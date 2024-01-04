Bawa Warna Baru, Petualangan Anak Penangkap Hantu Jadi Film Petualangan Seru di 2024

JAKARTA - Film Indonesia memang dikenal dengan genre horor yang mencekam. Setiap tahunnya selalu ada film hantu yang tayang di layar kaca bioskop.

Untuk mewarnai blantika film Tanah Air, rumah produksi MNC Pictures diketahui telah merilis poster dan trailer resmi film terbarunya Petualangan Anak Penangkap Hantu di CGV, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/12/2023).

Berbeda dengan film horor pada umumnya, film yang disutradarai Jose Poernomo ini menjadikan anak-anak sebagai pemeran utamanya. Siapa sangka, Titan Hermawan selaku Presiden Direktur MNC Pictures menjelaskan bahwa lewat film dengan akronim "PAPH" ini ia ingin memberikan suguhan film anak-anak dengan genre petualangan yang mengajarkan anak berpikir analitis, cerdas, dan tidak mudah putus asa dalam memecahkan masalah atau misteri, dan yang terpenting, tidak takut dengan hantu.

Film yang rilis pada 18 Januari 2024 ini menceritakan tentang tiga orang anak yang tergabung dalam Anak Penangkap Hantu (APH) untuk membongkar kejadian teror aneh di desa.

Rafi (Muzakki Ramdhan), Chacha (Giselle Tambunan), dan Zidan (Muhammad Adhiyat) dimintai bantuan oleh Gita (Adinda Thomas) yang tinggal di desa terpencil yang telah lama dilanda kekeringan dan teror oleh penunggu hutan yang sering menculik penduduk desa.

Saat hendak membongkar kejadian aneh yang mereka duga sebagai perbuatan manusia biasa, mereka mulai mendapat gangguan-ganguan supranatural yang tak dapat mereka jelaskan.