Manfaat Berserah Diri Kepada Tuhan

JAKARTA - Kamu pasti sudah tak asing lagi mendengar istilah berserah diri. Ya, setiap orang tentu perlu berusaha semaksimal mungkin namun jangan lupa untuk selalu serahkan semua hasil akhirnya kepada Tuhan.

Sebab, kehendak Tuhan tentunya menjadi yang terbaik bagi hambanya. Jika kamu terlalu melekatkan diri pada hasil, ini hanya akan dirundung perasaan gundah dan gelisah.

Untuk itu percayakan semuanya pada Tuhan dan yakin jika semuanya akan baik-baik saja. Rupanya ada beberapa manfaat yang akan kamu rasakan saat kamu benar-benar mulai berserah diri kepada Tuhan.

Apa saja manfaat itu? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Tak Lagi Khawatir dan Cemas dengan Usaha

Saat kamu sudah berserah diri atas segala usaha yang sudah kamu upayakan, maka kamu tak akan lagi merasa khawatir dan cemas dengan hasil akhir yang akan kamu dapatkan.

Sebab kamu telah percaya bahwa apa yang akan kamu terima itulah jawaban terbaik yang Tuhan berikan.

Merasa Lebih Damai dan Tenang

Saat kamu sudah bisa menerima dengan lapang dan berserah diri, tentu kamu akan menghalau perasaan mudah cemas dan khawatir datang menggerogoti ketentraman hati kamu. Dengan begitu, kamu akan jauh merasa lebih tenang dan damai.

Selain itu, kamu tidak akan mudah terjebak pada kegelisahan yang selalu menuntut datangnya hasil terbaik.