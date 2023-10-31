Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tertarik dengan Islam, Begini Nasihat Gus Miftah untuk Denny Sumargo

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:03 WIB
Nasihat Gus Miftah untuk Denny Sumargo (Foto: Youtube Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Pertemuan Gus Miftah dan Denny Sumargo menjadi perbincangan publik seiring munculnya isu kalau sang YouTuber menjadi mualaf.

Dalam kesempatan itu, Gus Miftah dan Denny Sumargo membahas tentang pengetahuan dasar seorang muslim dalam menjalankan agamanya.

Gus Miftah juga tak ragu untuk menukil kisah Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Musa As memberikan contoh kepada suami Olivia Allan tersebut.

Disela perbincangannya, Gus Miftah kemudian teringat nasehat yang pernah ia sampaikan kepada Deddy Corbuzier setelah mualaf.

Nasehat itu kemudian kembali disampaikan kepada Denny Sumargo yang kini penasaran soal pengetahuan tentang Islam.

"Saya sering mengatakan ke sahabat saya, Deddy itu begini 'Hai botak dengerin, orang non Islam itu tidak membaca Alquranmu, tidak membaca haditsmu, kitabmu, tetapi orang non Islam itu membaca akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu pengin menggambarkan Islam yang baik gampang, perbaikilah akhlak dan perbuatanmu'," ujar Gus Muftah dikutip MNC Portal Indonesia di kanal YouTube Curhat Bang milik Denny Sumargo, Selasa (31/10/2023).

Perbincangan mereka pun makin hangat ketika Densu mengaku penasaran terkait hakikat menjadi seorang muslim.

"Berarti kalau secara Islam, hakikatnya Islam itu ada di, keinginan kita untuk melihat orang lain jadi lebih baik, kasih sayang kita kepada orang, iman kita, sujud kita, inti paling kuatnya ada di mana ya?" tanya Densu.

"Akhlak. Islam itu hadir dalam dua hal, rahmat dan kasih sayang, yang kedua akhlak," jawab dai 42 tahun itu.

Halaman:
1 2
