Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Datang Ke Ponpes Pakai Baju Koko, Gus Miftah: Ada yang Dipelajari Soal Agama

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |09:34 WIB
Denny Sumargo Datang Ke Ponpes Pakai Baju Koko, Gus Miftah: Ada yang Dipelajari Soal Agama
Denny Sumargo datang ke Ponpes milik Gus Miftah (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo belum lama ini datang ke Pondok Pesantren milik Gus Miftah di Yogyakarta. Saat hadir di Ponpes milik Gus Miftah, suami Olivia Allan itu terlihat mengenakan baju koko.

Penampilan pria yang akrab disapa Densu dengan menggunakan baju koko jelas membuat penasaran publik. Bahkan, netizen pun ingin mengetahui tujuan bintang film 5cm itu datang ke sana.

Kemunculan foto Denny Sumargo mengenakan baju koko, membuat netizen berasumsi kalau mantan pebasket profesional itu ingin menjadi mualaf. Pasalnya, baju koko identik dengan busana muslim laki-laki di Indonesia.

Denny Sumargo dan Gus Miftah

Terkait hal itu, Gus Miftah pun buka suara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement