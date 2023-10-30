Denny Sumargo Datang Ke Ponpes Pakai Baju Koko, Gus Miftah: Ada yang Dipelajari Soal Agama

JAKARTA - Denny Sumargo belum lama ini datang ke Pondok Pesantren milik Gus Miftah di Yogyakarta. Saat hadir di Ponpes milik Gus Miftah, suami Olivia Allan itu terlihat mengenakan baju koko.

Penampilan pria yang akrab disapa Densu dengan menggunakan baju koko jelas membuat penasaran publik. Bahkan, netizen pun ingin mengetahui tujuan bintang film 5cm itu datang ke sana.

Kemunculan foto Denny Sumargo mengenakan baju koko, membuat netizen berasumsi kalau mantan pebasket profesional itu ingin menjadi mualaf. Pasalnya, baju koko identik dengan busana muslim laki-laki di Indonesia.

Terkait hal itu, Gus Miftah pun buka suara.