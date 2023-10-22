Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Keseruan Denny Sumargo dan Angela Tanoesoedibjo Dampingi Atlet Asian Para Games 2022 Berlatih

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |16:10 WIB
Intip Keseruan Denny Sumargo dan Angela Tanoesoedibjo Dampingi Atlet Asian Para Games 2022 Berlatih
Denny Sumargo dan Angela Tanoesoedibjo dampingi atlet Asian Paragames 2023 (Foto: Youtube Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo berkesempatan untuk menyambangi tempat pemusatan latihan atlet Tenis Meja yang akan berlaga di ajang Asian Para Games 2022.

Sebelum mereka berangkat ke Hangzhou, China, Denny Sumargo bersama Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo melihat persiapan atlet jelang laga tersebut.

Tak sekedar melihat jalannya proses latihan, Densu juga sempat menantang dua atlet Tatok Hardiyanto dan Komed Akbar untuk bertanding. Usai bertanding, Densu pun pun menyampaikan pesan bahwa kepada Angela bahwa dirinya begitu mengapresiasi perjuangan para atlet.



Dia menilai bahwa perjuangan mereka bukan hanya semata-mata demi kepentingan diri sendiri melainkan demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mereka berjungan dengan hati dan cinta yang begitu besarnya.

"Pasti setiap tetesan keringat yang keluar dari mereka adalah sebuah bentuk dari cinta yang besar yang gue

yang mereka ngelakuin, ngejalanin semua

ini bukan hanya sekedar mencari perekonomian yang lebih baik atau kecepatan yang lebih baik tapi ada cinta yang besar di hati mereka,"ujar Denny Sumargo dikutip dari kanal YouTube Pebasket Sombong Denny Sumargo, Minggu (22/10/2023)

Densu yang pernah menjadi atlet basket itu pun memahami bahwa seorang atlet sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik tanpa berekspektasi apapun soal apresiasi. Meski demikian, hal itu kerap kali melunturkan semangat untuk terus berjuang.

"Kadang-kadang kita sebagai atlet ya kita sudah buang ekspektasi kita untuk apa yang bisa kita dapat nanti. Cuma jangan sampai akhirnya semangat itu hilang,"sambungnya.

