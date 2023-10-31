Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banyak Temannya Like Postingan Pro Israel, Dara Arafah: Nuraninya Sudah Mati

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:10 WIB
Banyak Temannya Like Postingan Pro Israel, Dara Arafah: Nuraninya Sudah Mati
Dara Arafah kecewa karena banyak temannya yang like postingan pro Israel. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Dara Arafah menumpahkan amarahnya ketika tahu ada teman-temannya yang dikenalnya diduga pro Israel. Dipicu dari banyak akun yang dikenalnya ternyata menyukai unggahan aktris Gal Gadot tentang dukungannya pada Israel.

Dara Arafah membagikan ulang unggahan Gal Gadot yang menyerukan 'I Stand With Israel' di Insta Story-nya. Lalu meluapkan kekecewaannya pada teman-temannya itu.

"Enggak nyangka ya, ternyata banyak juga temen gue yang ngelike postingan Gal Gadot yang ini dan postingan lain yang membela is real (Israel)," tulis Dara, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Perempuan 23 tahun ini mempertanyakan kesungguhan mereka yang secara tak langsung mendukung Israel dalam konfliknya dengan Palestina. Padahal menurutnya, kekacauan yang terjadi di jalur Gaza sudah jelas terlihat.

"Buat temen-temen gue yang pro is real, u guys blind (kalian buta)? dengan apa yang sudah terjadi di P4les5tin4 kalian enggak mungkin dong enggak lihat berita di media sosial ada berapa ribu civilian yang terbunuh secara tragis dalam waktu satu minggu," sambungnya.

Dara menegaskan bahwa konflik ini menyangkut tentang kemanusiaan, bukan tentang agama. Saking kecewanya, ia menyebut nurani teman-teman lain yang mendukung Israel sudah mati.

"Ingat ya, ini udah bukan lagi perang agama. Ini soal kemanusiaan. Yang zionis bom itu rumah sakit, sekolah, masjid, juga gereja. Jujur kasian sama kaian teman-teman ku yang hati nuraninya sudah mati lebih aal dari jasad kalian," kata Dara.

(ltb)

