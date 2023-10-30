Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Hollywood Akui Pernah Aborsi, Ada yang sampai 12 Kali

Nistya Widelia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:31 WIB
6 Artis Hollywood Akui Pernah Aborsi, Ada yang sampai 12 Kali
Artis Hollywood akui pernah aborsi. (Foto: Marilyn Monroe/Milton H Greene)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis Hollywood akui pernah aborsi. Beberapa dari mereka, mengaku tindakan itu dilakukan karena belum siap untuk memiliki anak mengingat usia mereka yang masih sangat muda. 

Lainnya melakukan hal tersebut karena permintaan orangtua. Berikut daftar tujuh artis Hollywood akui pernah aborsi versi Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Britney Spears

Lewat buku The Woman in Me yang dirilis pada 24 Oktober 2023, Britney Spears mengaku, pernah hamil anak Justin Timberlake saat usianya masih 17 tahun. Namun kemudian, dia memutuskan melakukan aborsi.

Artis Hollywood akui pernah aborsi. (Foto: Instagram/@britneyspears)

Tindakan itu dilakukannya karena Justin Timberlake yang saat itu berada di puncak kariernya mengaku tak siap menjadi ayah. Namun keputusan melakukan aborsi, diakui Britney, menjadi penyesalan terbesar baginya. 

2.Nicki Minaj

Dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone pada 2014, rapper Nicki Minaj mengaku, pernah aborsi.

Artis Hollywood akui pernah aborsi. (Foto: Nicki Minaj/Harper's Bazaar)

Bayi itu merupakan hasil hubungannya dengan seorang pria saat dia masih SMA. Dia mengakui, tindakan itu tidak seharusnya dia lakukan. Namun dia harus melakukannya karena belum siap memiliki anak di usia yang begitu muda.

3.Whoopi Godberg

Aktris Whoopi Goldberg menceritakan pengalamannya melakukan aborsi dalam buku The Choices We Made karya Angela Bonavoglia yang dirilis pada 1991. Dia mengaku, melakukan aborsi di usia 14 tahun.

 Artis Hollywood akui pernah aborsi. (Foto: Whoopi Goldberg/Garage)

Whoopi menyadari dirinya tengah hamil karena tak kunjung datang bulan. Merasa takut menceritakan hal itu kepada orang-orang terdekatnya, dia melakukan aborsi dengan menenggak bahan kimia sambil beredam air panas. 

4.Marilyn Monroe

Fakta Marilyn Monroe melakukan aborsi tertuang dalam buku Marilyn: A Biography karya Norman Mailer yang dirilis pada 1974.

Artis Hollywood akui pernah aborsi. (Foto: Instagram/@marilynmonroe)

Sang penulis mengatakan, Marilyn pernah melakukan 12 kali aborsi hingga usianya 29 tahun. Bahkan FBI mengatakan, Marilyn melakukan aborsi 15 hari sebelum ditemukan tewas overdosis, pada 5 Agustus 1962.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156067/connie_francis-fVC8_large.jpg
Kabar Duka, Connie Francis Penyanyi Pretty Little Baby Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148185/david_bell-y2Cr_large.jpg
David Bell Pemeran Film Lilo and Stitch Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/206/3138810/krysten_ritter_akhirnya_kembali_memerankan_sosok_jessica_jones-wMq6_large.jpg
Krysten Ritter Kembali Perankan Jessica Jones di Marvel Cinematic Universe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/206/3137342/bella_ramsey-napk_large.jpg
Bella Ramsey Dukung Kategori Gender Tetap Eksis di Ajang Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127856/val_kilmer-DJE1_large.jpg
Aktor Batman Forever Val Kilmer Meninggal Dunia karena Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120317/pamela_bach-M28v_large.jpg
Bintang Baywatch, Pamela Bach Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement