6 Artis Hollywood Akui Pernah Aborsi, Ada yang sampai 12 Kali

JAKARTA - Deretan artis Hollywood akui pernah aborsi. Beberapa dari mereka, mengaku tindakan itu dilakukan karena belum siap untuk memiliki anak mengingat usia mereka yang masih sangat muda.

Lainnya melakukan hal tersebut karena permintaan orangtua. Berikut daftar tujuh artis Hollywood akui pernah aborsi versi Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Britney Spears

Lewat buku The Woman in Me yang dirilis pada 24 Oktober 2023, Britney Spears mengaku, pernah hamil anak Justin Timberlake saat usianya masih 17 tahun. Namun kemudian, dia memutuskan melakukan aborsi.

Tindakan itu dilakukannya karena Justin Timberlake yang saat itu berada di puncak kariernya mengaku tak siap menjadi ayah. Namun keputusan melakukan aborsi, diakui Britney, menjadi penyesalan terbesar baginya.

2.Nicki Minaj

Dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone pada 2014, rapper Nicki Minaj mengaku, pernah aborsi.

Bayi itu merupakan hasil hubungannya dengan seorang pria saat dia masih SMA. Dia mengakui, tindakan itu tidak seharusnya dia lakukan. Namun dia harus melakukannya karena belum siap memiliki anak di usia yang begitu muda.

3.Whoopi Godberg

Aktris Whoopi Goldberg menceritakan pengalamannya melakukan aborsi dalam buku The Choices We Made karya Angela Bonavoglia yang dirilis pada 1991. Dia mengaku, melakukan aborsi di usia 14 tahun.

Whoopi menyadari dirinya tengah hamil karena tak kunjung datang bulan. Merasa takut menceritakan hal itu kepada orang-orang terdekatnya, dia melakukan aborsi dengan menenggak bahan kimia sambil beredam air panas.

4.Marilyn Monroe

Fakta Marilyn Monroe melakukan aborsi tertuang dalam buku Marilyn: A Biography karya Norman Mailer yang dirilis pada 1974.

Sang penulis mengatakan, Marilyn pernah melakukan 12 kali aborsi hingga usianya 29 tahun. Bahkan FBI mengatakan, Marilyn melakukan aborsi 15 hari sebelum ditemukan tewas overdosis, pada 5 Agustus 1962.