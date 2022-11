JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Movie Actors Awards (2022) resmi digelar pada Selasa, (15/11/2022). Acara ini sukses diselenggarakan di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Acara penghargaan ini berhasil memberi apresiasi untuk para sineas perfilman Tanah Air. Sejumlah aktor dan aktris sukses memboyong piala mereka, seperti Reza Rahadian, Jourdy Pranata hingga Marthino Lio.

Sejumlah film pun berhasil memboyong beberapa piala melalui sejumlah kategori. Salah satunya film ‘Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas’ yang berhasil memboyong empat piala dalam kategori ini.

Berikut daftar lengkap pemenang IMAA 2022:

1. Pemeran Utama Pria Terfavorit

Jourdy Pranata - Ku Kira Kau Rumah

2. Pemeran Utama Wanita Terfavorit

Adinia Wirasti - Kamu Tidak Sendiri

3. Pemeran Pria Pendukung Terfavorit

Reza Rahadian - (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas)

4. Pemeran Wanita Pendukung Terfavorit

Maudy Ayunda - Losmen Bu Broto

5. Pemeran Pasangan Terbaik

Arswendi Nasution dan Tika Panggabean - Ngeri Ngeri Sedap

6. Pemeran Pasangan Terfavorit

Jourdy Pranata dan Prilly Latuconsina - Ku Kira Kau Rumah

7. Pemeran Utama Wanita Terbaik

Happy Salma - Before Now and Then (Nana)

8. Pemeran Pendatang Baru Terbaik

Sal Priadi - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

9. Kategori Ansembel Terbaik

Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas

10. Pemeran Pendatang Baru Terfavorit

Ziva Magnolya - Pulang

11. Pemeran Anak-anak Terbaik

Widuri Putri - Keluarga Cemara 2

12. Pemeran Wanita Pendukung Terbaik

Putri Marino - Losmen Bu Broto

13. Pemeran Pria Pendukung Terbaik

Elang El Gibran - Srimulat: Hil yang Mustahal

14. Pemeran Utama Pria Terbaik

Marthino Lio - Seperti Dendam Rindu Harus Dibaya Tuntas

15. Lifetime Achivement

Rano Karno

16. Film Terbaik

Mencuri Raden Saleh

(aln)