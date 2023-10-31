Bio One Terlalu Cinta Peran Gepeng, Tak Ingin Lepaskan Karakternya

JAKARTA - Bio One dipercaya untuk memerankan tokoh ikonik Gepeng dalam film terbaru produksi MNC Pictures 'Srimulat: Hidup Memang Komedi'. Peran Gepeng pun begitu melekat dalam dirinya sehingga membutuhkan waktu lama untuk Juan Bio One melepaskan karakter Gepeng.

Terlebih, perjuangannya untuk menghidupkan karakter Gepeng tak main-main hingga mengalami perubahan cukup drastis khususnya dari segi fisik. Aktor 25 tahun ini seolah jatuh cinta pada karakter Gepeng yang berhasil dibangun dalam dirinya sehingga tak ingin melepaskan begitu saja.

"Lama sih, sekitar enam bulan sampai satu tahun, karena masuknya juga bikinnya lumayan lama. Ternyata bisa keluar dari karakter itu lama karena sayang sama karakternya," ujar Juan Bio One saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Karakter Gepeng dan film Srimulat memiliki tempat tersendiri di hatinya. Sehingga, Juan Bio One akhirnya merasakan momen dimana kesulitan untuk keluar dari karakter yang diperankannya.

"Ternyata keluar dari karakter yang kita sayangi tuh susah. Sangat berkesan filmnya," sambungnya.

Saking berkesannya, Juan Bio One berseloroh jika dirinya menjadi lebih jago melawak gara-gara terlibat dalam film Srimulat. Dia pun merasa banyolan-banyolan yang diciptakan grup Srimulat masih relate hingga saat ini.

"Lawakan di film dan dunia nyata beda jauh tapi aku ngerasa jadi lebih lucu setelah main film Srimulat. Banyak lawakan srimulat yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Film besutan sutradara Fajar Nugros ini berkisah tentang perjuangan grup lawak asal daerah, Srimulat, dalam meraih popularitas sebagai bintang televisi. Mereka berusaha menemukan karakter unik dalam diri masing-masing demi mencuri perhatian publik.

Selain soal perjuangan kolektif para anggotanya, Srimulat: Hidup Memang Komedi" turut menghadirkan kisah Gepeng dalam menemukan jati dirinya sebagai pelawak sekaligus kisah romansanya dengan Royani yang turut menjadikan konflik dalam diri Gepeng semakin kompleks.

BACA JUGA: