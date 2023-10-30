Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Andra Ramadhan Ajak Yoyo Padi Rekaman Bareng Andra and The Backbone

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:30 WIB
Alasan Andra Ramadhan Ajak Yoyo Padi Rekaman Bareng Andra and The Backbone
Alasan Andra Ramadhan ajak Yoyo Padi rekaman bareng Andra and the Backbone. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Andra Ramadhan menggaet Yoyo Padi dalam proses rekaman Andra and The Backbone. Rupanya, ada alasan khusus di balik keputusan tersebut.

Andra ternyata sudah mengidolakan Yoyo sebagai drummer sejak belia. Mantan suami Rossa itu sudah tersohor karena bakatnya hingga diekspos di media massa.

"Aku ngefans banget dia, dari dia umur 12 tahun aku sudah tahu dia. Pokoknya dia itu pernah jadi best drummer pada umur 12 tahun dan masuk koran," kata Andra, dikutip dari acara Padi Reborn sang Penghibur, Senin (30/10/2023).

Karena itu lah, Andra bertekad mengajak Yoyo untuk bekerja sama di luar Dewa 19. Ia menggandeng sang idola untuk ikut serta di proyek album pertama Andra and The Backbone.

"Aku bikin album itu pertama sudah ada konsepnya ini yang ngedrum harus dia (Yoyo)," kata Andra

Yoyo juga menyambut baik tawaran Andra. Bahkan ketika awalnya diberikan demo tiga lagu, ia baru tersadar telah membantu 11 lagu untuk Andra and The Backbone.

"Sudah selesai, 'siji maneh', ayo main, 'siji maneh' enggak keroso 11 lagu (Sudah selesai, 'satu lagu', ayo main,'satu lagi' tidak terasa 11 lagu)," kata Yoyo sambil terkekeh.

(ltb)

