Lirik Lagu dan Chord Gitar Jalan Terbaik dari Kaleb J, Kisah Move On yang Penuh Syukur

Lirik lagu dan chord gitar Jalan Terbaik dari Kaleb J. (Foto: Instagram/@anggatusan)

JAKARTA - Kaleb J merupakan salah satu musisi muda Tanah Air yang karya-karyanya selalu dinantikan para penggemarnya. Mafhum, penyanyi 22 tahun tersebut dikenal sebagai ‘produsen’ lagu-lagu viral.

Setelah It’s Only Me, Kaleb J resmi merilis single terbarunya, Jalan Terbaik, pada 4 Oktober 2023. Lagu tersebut bertutur tentang rasa syukur seseorang terhadap momen indah yang dilaluinya bersama orang terkasih.

Sejauh ini, video musik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 198.000 kali di YouTube. Sementara di Spotify, lagu Jalan Terbaik sudah mendulang 353.685 pendengar. Berikut lirik lagu dan chord gitar lagu tersebut.

JALAN TERBAIK-KALEB J

Intro

D C #m Bm

D C#m Bm -E

(Jalan yang terbaik)

A Dm A -E/G#

T'lah tiba waktuku

F#m E D -E

Tuk pergi tinggalkanmu

A Dm A

Walau hanyalah dirimu

Bm A/C# Em G

Yang mencintaiku

-C#/F F#m E

Berkali kucoba

D C#m

Namun ku tak mampu bertahan

Bm

Meski ku tak rela

G#m C#

Bukan ku tak cinta

Reff

F# D#m G#m C# -B

Walau kita tak lagi sejalan

A#m D#m G#m C#

Kau satu yang paling kucinta