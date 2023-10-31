Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Jalan Terbaik dari Kaleb J, Kisah Move On yang Penuh Syukur

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:46 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Jalan Terbaik</i> dari Kaleb J, Kisah <i>Move On</i> yang Penuh Syukur
Lirik lagu dan chord gitar Jalan Terbaik dari Kaleb J. (Foto: Instagram/@anggatusan)
A
A
A

JAKARTA - Kaleb J merupakan salah satu musisi muda Tanah Air yang karya-karyanya selalu dinantikan para penggemarnya. Mafhum, penyanyi 22 tahun tersebut dikenal sebagai ‘produsen’ lagu-lagu viral. 

Setelah It’s Only Me, Kaleb J resmi merilis single terbarunya, Jalan Terbaik, pada 4 Oktober 2023. Lagu tersebut bertutur tentang rasa syukur seseorang terhadap momen indah yang dilaluinya bersama orang terkasih. 

Podcast Musikaligus bareng Kaleb J. (Foto: MNC Media)

Sejauh ini, video musik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 198.000 kali di YouTube. Sementara di Spotify, lagu Jalan Terbaik sudah mendulang 353.685 pendengar. Berikut lirik lagu dan chord gitar lagu tersebut. 

JALAN TERBAIK-KALEB J

Intro

D C #m Bm

D C#m Bm -E

(Jalan yang terbaik)

A Dm A -E/G#

T'lah tiba waktuku

F#m E D -E

Tuk pergi tinggalkanmu

A Dm A

Walau hanyalah dirimu

Bm A/C# Em G

Yang mencintaiku

-C#/F F#m E

Berkali kucoba

D C#m

Namun ku tak mampu bertahan

Bm

Meski ku tak rela

G#m C#

Bukan ku tak cinta

Reff

F# D#m G#m C# -B

Walau kita tak lagi sejalan

A#m D#m G#m C#

Kau satu yang paling kucinta

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933/way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement