Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pemain dan Kru Sinetron Cahaya Cinta Azzura Gelar Syukuran Penayangan Perdana

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:30 WIB
Pemain dan Kru Sinetron <i>Cahaya Cinta Azzura</i> Gelar Syukuran Penayangan Perdana
Syukuran penayangan perdana sinetron Cahaya Cinta Azzura di RCTI. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

BOGOR - Satu lagi sinetron terbaru RCTI berjudul Cahaya Cinta Azzura mulai tayang pada hari ini, Senin (30/10/2023) pukul 18.45 WIB. Para pemain dan kru pun berkumpul di lokasi syuting untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran atas penayangan perdana sinetron ini.

Para pemain yang terdiri dari Larasati Nugroho, Fero Walandouw, Irsyadillah dan yang lainnya menyaksikan episode pertama dengan begitu antusias lantaran hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting akhirnya bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah.

Larasati dan beberapa pemain lainnya ikut geram melihat adegan pembuka. Pasalnya, adegan pembuka memperlihatkan sang tokoh utama bernama Cahaya yang diperankan Larasati Nugroho dipaksa untuk menuruti keinginan yang tidak diharapkannya.

Episode pertama ini begitu menguras emosi lantaran penonton diajak merasakan kekesalan, duka yang mendalam hingga berurai air mata. Terlebih soundtrack Ini Laguku milik Mahalini yang mengalun di sepanjang episode ini menjadikan suasana semakin sendu.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur serta harapan terbaik untuk sinetron Cahaya Cinta Azzura.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement