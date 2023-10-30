Pemain dan Kru Sinetron Cahaya Cinta Azzura Gelar Syukuran Penayangan Perdana

BOGOR - Satu lagi sinetron terbaru RCTI berjudul Cahaya Cinta Azzura mulai tayang pada hari ini, Senin (30/10/2023) pukul 18.45 WIB. Para pemain dan kru pun berkumpul di lokasi syuting untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran atas penayangan perdana sinetron ini.

Para pemain yang terdiri dari Larasati Nugroho, Fero Walandouw, Irsyadillah dan yang lainnya menyaksikan episode pertama dengan begitu antusias lantaran hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting akhirnya bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah.

Larasati dan beberapa pemain lainnya ikut geram melihat adegan pembuka. Pasalnya, adegan pembuka memperlihatkan sang tokoh utama bernama Cahaya yang diperankan Larasati Nugroho dipaksa untuk menuruti keinginan yang tidak diharapkannya.

Episode pertama ini begitu menguras emosi lantaran penonton diajak merasakan kekesalan, duka yang mendalam hingga berurai air mata. Terlebih soundtrack Ini Laguku milik Mahalini yang mengalun di sepanjang episode ini menjadikan suasana semakin sendu.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur serta harapan terbaik untuk sinetron Cahaya Cinta Azzura.