Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oknum Fans Bikin Gaduh, Fuji Minta Maaf ke Tissa Biani

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:12 WIB
Oknum Fans Bikin Gaduh, Fuji Minta Maaf ke Tissa Biani
Fuji minta maaf ke Tissa Biani (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Tissa Biani tengah menjadi sorotan lantaran mengungkap kekesalannya terhadap oknum fans Fuji, adik ipar almarhum Vanessa Angel. Tissa ini tampaknya merasa geram lantaran kerap disebut mirip dengan Fuji, dibanding-bandingkan dan terus saja dikaitkan dengan sosok mantan kekasih Thariq Halilintar tersebut.

Baru-baru ini, secara terang-terangan bintang film KKN Di Desa Penari ini menilai bahwa oknum penggemar Fuji terlalu berlebihan dan tak beretika. Mereka kerap kali menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi langit.

Melihat kegaduhan ini, Fuji pun langsung menghubungi Tissa melalui DM Instagram untuk meminta maaf. Fuji mengaku dirinya sudah berusaha untuk mengingatkan para penggemarnya agar tak berlebihan membela dan mengaitkan dirinya dengan orang lain.

Putri Haji Faisal ini pun merasa bersalah lantaran kenyamanan Tissa terganggu hingga muncul banyak hujatan yang mengarah kepadanya. Meski demikian, bungsu empat bersaudara ini seolah tak mengerti lagi harus berbuat apa lantaran hal ini terjadi di luar kendalinya.

"Tissa, i'm so sorry ya yang lagi rame, aku udah sering remind mereka, tapi aku juga nggak bisa kontrol juga, itu diluar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi nggak enak juga," bunyi DM Fuji kepada Tissa dikutip dari unggahan Instagram pribadi Tissa, Senin (30/10/2023).

Tissa Biani dan Fuji

Tissa pun mengaku dirinya tak bermaksud menyalahkan Fuji. Hanya saja, Tissa merasa harus speak up lantaran merasa tak nyaman dan perlakuan dari oknum fans Fuji. Dia berharap hubungan mereka tak terganggu lantaran kegaduhan ini. Pasalnya, Tissa merasa tak ada permasalahan secara pribadi dengan Fuji.

"Yaa gakpapa fujiii, ngerti kok. Aku juga bukan salahin kamu jujur, makanya aku bold in oknum-oknum itu. Maafin aku juga ya kalooo aku ada salah-salah kata. Semoga hubungan kita baik-baik aja kedepannya ya dan ga ke adu domba sama fanss fanatikkk," jawab Tissa.

Fuji pun berhaRap permasalahan ini cepat selesai dan tak memunculkan kegaduhan yang mengganggu kenyamanan keduanya.

Menilik dari pesan tersebut, keduanya cukup bijaksana menyikapi permasalahan ini dengan saling meminta maaf.

"Iya ngerti, maaf ya. I hope ini cepat padam dan netizen jadi adem lagi," kata Fuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163367/tissa_biani-cLEb_large.jpg
Tissa Biani Ungkap Konsep Wedding Dream: Nikah di KUA, Sah, Kelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152308/tissa_biani-4ckJ_large.jpg
Alasan Tissa Biani Sempat Trauma Kerokan selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151286/tissa_biani-baSz_large.jpg
Tissa Biani Tuai Cibiran Usai Bandingkan Shafeea Ahmad dengan Anak Annisa Pohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148259/tissa_biani-L3Cx_large.jpg
Tissa Biani Akui Kapok Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125751/tissa_biani-Zw04_large.jpg
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3120994/tissa_biani-AaTH_large.jpg
Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement