Oknum Fans Bikin Gaduh, Fuji Minta Maaf ke Tissa Biani

JAKARTA - Tissa Biani tengah menjadi sorotan lantaran mengungkap kekesalannya terhadap oknum fans Fuji, adik ipar almarhum Vanessa Angel. Tissa ini tampaknya merasa geram lantaran kerap disebut mirip dengan Fuji, dibanding-bandingkan dan terus saja dikaitkan dengan sosok mantan kekasih Thariq Halilintar tersebut.

Baru-baru ini, secara terang-terangan bintang film KKN Di Desa Penari ini menilai bahwa oknum penggemar Fuji terlalu berlebihan dan tak beretika. Mereka kerap kali menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi langit.

Melihat kegaduhan ini, Fuji pun langsung menghubungi Tissa melalui DM Instagram untuk meminta maaf. Fuji mengaku dirinya sudah berusaha untuk mengingatkan para penggemarnya agar tak berlebihan membela dan mengaitkan dirinya dengan orang lain.

Putri Haji Faisal ini pun merasa bersalah lantaran kenyamanan Tissa terganggu hingga muncul banyak hujatan yang mengarah kepadanya. Meski demikian, bungsu empat bersaudara ini seolah tak mengerti lagi harus berbuat apa lantaran hal ini terjadi di luar kendalinya.

"Tissa, i'm so sorry ya yang lagi rame, aku udah sering remind mereka, tapi aku juga nggak bisa kontrol juga, itu diluar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi nggak enak juga," bunyi DM Fuji kepada Tissa dikutip dari unggahan Instagram pribadi Tissa, Senin (30/10/2023).

Tissa pun mengaku dirinya tak bermaksud menyalahkan Fuji. Hanya saja, Tissa merasa harus speak up lantaran merasa tak nyaman dan perlakuan dari oknum fans Fuji. Dia berharap hubungan mereka tak terganggu lantaran kegaduhan ini. Pasalnya, Tissa merasa tak ada permasalahan secara pribadi dengan Fuji.

"Yaa gakpapa fujiii, ngerti kok. Aku juga bukan salahin kamu jujur, makanya aku bold in oknum-oknum itu. Maafin aku juga ya kalooo aku ada salah-salah kata. Semoga hubungan kita baik-baik aja kedepannya ya dan ga ke adu domba sama fanss fanatikkk," jawab Tissa.

Fuji pun berhaRap permasalahan ini cepat selesai dan tak memunculkan kegaduhan yang mengganggu kenyamanan keduanya.

Menilik dari pesan tersebut, keduanya cukup bijaksana menyikapi permasalahan ini dengan saling meminta maaf.

"Iya ngerti, maaf ya. I hope ini cepat padam dan netizen jadi adem lagi," kata Fuji.